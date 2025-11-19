Taika Ukrainoje – jau šią savaitę? Baltieji rūmai nutekino svarbią informaciją

„Įvykiai vystosi greitai, – pažymima „Politico“ straipsnyje. – Vakar vakare „Politico“ gynybos ekspertai Paulas McLeary ir Jackas Detschas pranešė apie labai neįprastą armijos sekretoriaus Dano Driscollo kelionę į Kyjivą, kurią lydi du keturių žvaigždučių generolai ir kiti aukšti JAV kariniai pareigūnai. Kelionės metu jie turėtų susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir kitais aukštais Ukrainos pareigūnais“.
Remiantis „Reuters“, V. Zelenskis vėliau turėtų atvykti į Ankarą, kur su Turkijos prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu susitiks aptarti taikos klausimus. „Turime tam tikrą poziciją ir signalus iš JAV“, – tai viskas, ką kol kas galėjo apie tai pasakyti V. Zelenskis.
Taika Ukrainoje – be Ukrainos ir Europos dalyvavimo?
Vakar vakare „Axios“ žurnalistas Barakas Ravidas atskleidė detales apie slaptą taikos planą, kurį tiesiogiai suderino Baltieji rūmai ir Maskva. Pranešama, kad praėjusio mėnesio pabaigoje Baltųjų rūmų aukščiausiasis pasiuntinys Steve’as Witkoffas tris dienas derėjosi su Rusijos derybininku Kirilu Dmitrijevu Majamyje ir kad dabar svarstomas 28 punktų taikos planas. D. Trumpo administracijos pareigūnai vakar vakare D. Burns pranešė, kad jie yra „ant didelio proveržio slenksčio“ ir „tai yra labai svarbus dalykas“.
Tačiau, kaip pažymima „Politico“, yra vienas keistas aspektas: atrodo, kad į šį naują taikos planą nebuvo įtrauktos nei Ukrainos, nei Amerikos sąjungininkų Europoje nuomonės. Be to, „mes dar nežinome detalių, kaip buvo susitarta dėl sudėtingiausių klausimų, susijusių su Rusijos užgrobtu dideliu Ukrainos teritorijos plotu, dešimčių tūkstančių Ukrainos vaikų pagrobimu ar saugumo garantijomis, siūlomomis Ukrainai po šių įvykių“.
Baltojo rūmų nuotaikos yra optimistinės, ir atrodo, kad planas bus pateiktas V. Zelenskiui kaip „be kito pasirinkimo“. „Tai, ką mes ketiname pateikti [Ukrainai], yra pagrįsta“, – sakė D. Burns aukštas Baltojo rūmų pareigūnas. Trumpo administracija mano, kad V. Zelenskis, patiriantis spaudimą tiek karo lauke, tiek vidaus fronte (dėl augančio korupcijos skandalo), turės priimti tai, kas jam siūloma.
„Mums mažiausiai rūpi europiečiai (jų nuomonė, – red. past.), – cituojamas neįvardintas pareigūnas. – Svarbu, kad Ukraina sutiktų.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!