Lenkija dislokavo šimtus karių prie Ukrainos sienos

Antradienio įraše socialiniame tinkle „X“ ministras pridūrė, kad geležinkelių infrastruktūrą stebi teritorinės gynybos pajėgų (WOT) kariai ir Geležinkelių apsaugos sargyba (SOK) – sukarinta vyriausybinė organizacija, veikianti kaip geležinkelių policija.
„Teritorinės gynybos pajėgos stebi bėgius, pylimus, pralaidas ir geležinkelių mazgus, – sakė ministras. – Kariai naudoją visą reikiamą įrangą, įskaitant dronus, taip pat turi sraigtasparnį. Bendros operacijos su SOK bus vykdomos tiek, kiek reikės. Prireikus šios pajėgos bus padidintos.“
Priemonės įgyvendinamos siekiant pašalinti bet kokią potencialią riziką, sako pareigūnai. Tokio žingsnio imtasi po to, kai per diversijas buvo pažeistos lenkų geležinkelių linijos, vedančios prie Ukrainos sienos.
Šeštadienį per sprogimą buvo apgadintas linijos tarp Varšuvos ir Liublino bėgių ruožas netoli Mikos kaimo. Vėliau per kitą incidentą buvo pažeistos elektros linijos netoli rytinio Pulavų miesto, maždaug už 50 km nuo Liublino, todėl buvo priverstas staiga sustoti keleivinis traukinys su šimtais keleivių, važiavęs maršrutu Svinouiscis–Žešuvas.
Antradienį Varšuva paskelbė, kad įtariamieji yra du Maskvai dirbantys ir seniai su rusų žvalgyba susiję ukrainiečiai. Kaip sakė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas, abu šie vyrai atvyko į Lenkiją iš Baltarusijos, į kurią po diversijų ir sugrįžo.
D. Tuskas šią savaitę sakė, kad jo šalis patyrė beprecedentę diversiją ir kad „tai turbūt rimčiausia situacija“ nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios, kalbant apie Lenkijos saugumą.
