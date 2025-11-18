 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijos premjeras: šalis nustatė 2 asmenis, atsakingus už išpuolius geležinkeliuose

2025-11-18 14:51 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-18 14:51

Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas teigia, kad šalis nustatė du asmenis, kurie, jos manymu, yra atsakingi už įvykdytus sabotažus geležinkelio linijose.

Donaldas Tuskas (nuotr. SCANPIX)

Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas teigia, kad šalis nustatė du asmenis, kurie, jos manymu, yra atsakingi už įvykdytus sabotažus geležinkelio linijose.

D. Tuskas Lenkijos politikams sakė, kad jų tikslas buvo sukelti katastrofą geležinkeliuose, rašo „Sky News“.

Apkaltino 2 ukrainiečius bendradarbiavimu su Rusijos žvalgyba

Jis taip pat teigė, kad 2 atsakingi asmenys buvo iš Ukrainos ir bendradarbiavo su Rusijos žvalgyba.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visi požymiai rodo, kad už sprogimo strategiškai svarbioje geležinkelio atkarpoje stovi Rusija, anksčiau sakė Lenkijos saugumo tarnybos koordinatoriaus atstovas spaudai Jacekas Dobrzynskis, rašo „The Guardian“.

„Reikalas tas, kad visi požymiai rodo, jog tai Rusija. Mes jau galime drąsiai tai pavadinti teroristiniu aktu, inicijuotu specialiųjų tarnybų iš Rytų“, – pareiškė Dobžinskis.

Jis taip pat pabrėžė, kad dviejų incidentų Lenkijos geležinkeliuose tyrimas šiuo etapu turi likti konfidencialus, kad būtų užtikrintas jo veiksmingumas.

Sekmadienį sprogstamasis įtaisas sugadino geležinkelio bėgius atkarpoje iš Varšuvos į šalies pietryčiuose esantį Liubliną. traukinio mašinistas laiku pastebėjo sugadintus bėgius ir apie tai pranešė kontrolės centrui, kuris geležinkelio ruožą iškart uždarė.

Lenkijos valdžios institucijos jau anksčiau įspėjo apie Rusijos sabotažo grėsmę dėl Varšuvos paramos Ukrainai, ketvirtus metu besiginančiai nuo Maskvos plataus masto invazijos.

