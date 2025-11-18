Lenkijos premjeras: šalis nustatė 2 asmenis, atsakingus už išpuolius geležinkeliuose

D. Tuskas Lenkijos politikams sakė, kad jų tikslas buvo sukelti katastrofą geležinkeliuose, rašo „Sky News“.
Apkaltino 2 ukrainiečius bendradarbiavimu su Rusijos žvalgyba
Jis taip pat teigė, kad 2 atsakingi asmenys buvo iš Ukrainos ir bendradarbiavo su Rusijos žvalgyba.
Visi požymiai rodo, kad už sprogimo strategiškai svarbioje geležinkelio atkarpoje stovi Rusija, anksčiau sakė Lenkijos saugumo tarnybos koordinatoriaus atstovas spaudai Jacekas Dobrzynskis, rašo „The Guardian“.
„Reikalas tas, kad visi požymiai rodo, jog tai Rusija. Mes jau galime drąsiai tai pavadinti teroristiniu aktu, inicijuotu specialiųjų tarnybų iš Rytų“, – pareiškė Dobžinskis.
Jis taip pat pabrėžė, kad dviejų incidentų Lenkijos geležinkeliuose tyrimas šiuo etapu turi likti konfidencialus, kad būtų užtikrintas jo veiksmingumas.
Sekmadienį sprogstamasis įtaisas sugadino geležinkelio bėgius atkarpoje iš Varšuvos į šalies pietryčiuose esantį Liubliną. traukinio mašinistas laiku pastebėjo sugadintus bėgius ir apie tai pranešė kontrolės centrui, kuris geležinkelio ruožą iškart uždarė.
Lenkijos valdžios institucijos jau anksčiau įspėjo apie Rusijos sabotažo grėsmę dėl Varšuvos paramos Ukrainai, ketvirtus metu besiginančiai nuo Maskvos plataus masto invazijos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!