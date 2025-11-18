 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkija: surinkti įrodymai leis greitai nustatyti geležinkelio sabotažo vykdytojus

2025-11-18 10:08 / šaltinis: ELTA
2025-11-18 10:08

Lenkijos teisėsaugos institucijos surinko įrodymus, padėsiančius tyrėjams labai greitai nustatyti įtariamus sabotažo akto vykdytojus šalies geležinkelio ruože savaitgalį, pirmadienį vakare pareiškė ministrų kabineto atstovai, kuriuos cituoja „TVP World“.

Lenkijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Lenkijos teisėsaugos institucijos surinko įrodymus, padėsiančius tyrėjams labai greitai nustatyti įtariamus sabotažo akto vykdytojus šalies geležinkelio ruože savaitgalį, pirmadienį vakare pareiškė ministrų kabineto atstovai, kuriuos cituoja „TVP World".

Lenkijos vyriausybės ministrai pirmadienį surengė bendrą spaudos konferenciją, kurioje aptarė incidentus geležinkelio ruože šalies pietryčiuose. Vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwinskis patvirtino, kad išpuolio metu „be jokios abejonės“ buvo panaudotas sprogstamasis įtaisas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Spaudos konferencijoje, kurioje taip pat dalyvavo Teisingumo ministras Waldemaras Żurekas, Infrastruktūros ministras Dariuszas Klimczakas ir Specialiųjų tarnybų koordinatorius Tomaszas Siemoniakas, vidaus reikalų ministras sakė, kad buvo surinkti vaizdo įrašai iš šioje vietovėje esančių stebėjimo kamerų.

M. Kierwinskis pridūrė, kad „daugybė įrodymų“, įskaitant stebėjimo kamerų vaizdo įrašus ir kitą medžiagą, „tikrai padės labai greitai nustatyti šio baisaus sabotažo kaltininkus“.

Specialiųjų tarnybų koordinatorius T. Siemoniakas sakė, kad incidentus greičiausiai užsakė užsienio veikėjai.

„Mes užtikrinsime, kad nusikaltėliai ir tie, kurie užsakė šį išpuolį, būtų patraukti atsakomybėn Lenkijoje“, – pridūrė jis.

Teisingumo ministras W. Żurekas pareiškė, kad įtariamieji sabotažu gali būti nuteisti nuo 10 metų iki gyvos galvos.

Ministras pirmininkas D. Tuskas paskelbė, kad šiam įvykiui aptarti antradienio rytą renkasi vyriausybės Nacionalinio saugumo komitetas. Susitikime dalyvaus kariuomenės ir specialiųjų tarnybų vadovai, taip pat prezidento atstovas.

ELTA primena, kad savaitgalį buvo keliose vietose apgadinta strateginės reikšmės geležinkelio atkarpa tarp Varšuvos ir pietryčių Lenkijos miesto Liublino, kuria pristatoma pagalba Ukrainai. D. Tuskas vieną iš incidentų apibūdino kaip bandymą sprogdinti traukinį, o šiuos išpuolius pavadino „beprecedenčiu sabotažo aktu“, nukreiptu prieš Lenkiją ir jos piliečius.

Lenkijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Maciejus Wewioras Ukrainos naujienų agentūrai „Ukrinform“ pirmadienį pažymėjo, kad sabotažo aktai geležinkelio atkarpose neturės įtakos tolesnei Varšuvos paramai Kyjivui.

„TVP World“ priduria, kad nors dar nežinoma, kas atsakingas už geležinkelio bėgių sugadinimą, kiti įtariami sabotažo aktai visoje Europoje po Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasarį buvo priskirti Rusijos specialiosioms tarnyboms.

Atsakomybę už gaisrą, kuris praėjusiais metais sunaikino didelį prekybos centrą Varšuvoje, Lenkijos pareigūnai priskyrė rusams, o Lietuvos prokurorai mano, kad atsakomybė už „Ikea“ parduotuvę Vilniuje suniokojusį gaisrą taip pat tenka Rusijos žvalgybos tarnyboms.

