Atskleidė, ar tikrai sveika valgyti grikius

Nors daugelis žmonių grikius laiko tiesiog kasdieniu produktu, specialistai pastebi, kad šie pseudogrūdai turi išskirtinių savybių, kurios gali teigiamai veikti žarnyną, energiją, širdį ir net lėtinę ligų riziką, rašoma eu.usatoday.com.
Kas iš tikrųjų yra grikiai?
Nors pavadinimas sufleruoja ryšį su kviečiais, grikiai jokių sąsajų su jais neturi. Jie panašesni į bolivinę balandą – tai sėklų rūšis, vadinama pseudogrūdais. Tai reiškia, kad jie maistui naudojami kaip grūdai, tačiau botaniškai yra visai kas kita.
Grikiai auginami drėgnose vietovėse, kur vyrauja trumpas vegetacijos sezonas. Vėliau jie perdirbami į miltus, dribsnius, kruopas ar makaronus – produktus, kurie itin populiarūs Azijoje bei Europoje.
Pasak Elizabeth Klingbeil, Teksaso universiteto docentės, „grikiai savo išvaizda primena ryžius ar bolivinės balandos sėklas ir yra plačiai naudojami tradicinėse virtuvių receptūrose.“
Šalys, kurios daugiausiai augina grikius: Kinija, Ukraina, Lenkija, Prancūzija ir JAV.
Ar grikiai naudingi sveikatai?
Grikiai vertinami dėl dviejų pagrindinių savybių: juose nėra glitimo ir jie turi įspūdingą maistinių medžiagų rinkinį.
100 g viso grūdo grikių miltų suteikia:
- kalcio, geležies, niacino, vitamino B6, biotino;
- 374 mg fosforo;
- 414 mg kalio;
- 203 mg magnio;
- net 11 g augalinių baltymų.
Vienas didžiausių grikių privalumų – didelis skaidulų kiekis. 100 gramų grikių turi beveik 10 gramų maistinių skaidulų.
Pasak specialistės E. Klingbeil: „Tai labai svarbu, nes skaidulos skatina žarnyno sveikatą, gali sumažinti cholesterolio kiekį ir užkirsti kelią vidurių užkietėjimui.“
Laura Bellows iš Kornelio universiteto pabrėžia, kad grikiai taip pat padeda reguliuoti cukraus kiekį kraujyje: „Didelis grikių skaidulų kiekis taip pat gali padėti palaikyti stabilų cukraus kiekį kraujyje.“
Širdies sveikatos nauda
Grikiai yra gausūs flavonoidų – rutino ir kvercetino. L. Bellows aiškina: „Rutinas stiprina kraujagysles, o kvercetinas gali sumažinti uždegimą.“
E. Klingbeil priduria, kad antioksidantai padeda „sumažinti laisvųjų radikalų kiekį ir užkirsti kelią tokioms ligoms kaip vėžys, širdies ir kraujagyslių ligos ir kitos senėjimo ligos“.
Nors grikiai – puikus maistas, ekspertai pabrėžia saiko svarbą.
E. Klingbeil įspėja: „Tačiau nepakeiskite grikių visais grūdais. Visi grūdai teikia skirtingą naudą sveikatai, todėl svarbu mėgautis įvairiais jų produktais savo mityboje.“
Vis dėlto bendra specialistų išvada tokia: grikiai yra ypatingai geras pasirinkimas žmonėms, kurie turi vengti glitimo ar nori sustiprinti bendrą savo mitybos kokybę.
Grikiai – vienas universaliausių, maistingiausių ir sveikatai palankiausių produktų. Jie tinka tiek sveikos gyvensenos šalininkams, tiek tiems, kurie atsisako glitimo, siekia pastovios energijos ar geresnio virškinimo. Tačiau svarbu nepersistengti ir išlaikyti įvairovę, nes kiekvienas grūdas organizmui suteikia skirtingų naudų.
