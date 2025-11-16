 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas

Ragina valgyti šias košes pusryčiams: jos – ypač naudingos organizmui

2025-11-16 12:30
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
2025-11-16 12:30
2025-11-16 12:30

Košė – tai vienas iš tų pusryčių, kuris dažnai sulaukia prieštaringų reakcijų. Vieni ją dievina, kiti vengia, nes „nepatinka“ arba „nežino, ką iš jos galima pagaminti“. Tačiau, pasak mitybos specialistės Gintarės Jonaitytės, košė yra ne tik lengvai paruošiamas maistas, bet ir puikus būdas aprūpinti organizmą lėtaisiais angliavandeniais, skaidulomis, vitaminais ir mineralais.

Avižų košė (nuotr. Shutterstock.com)

Košė – tai vienas iš tų pusryčių, kuris dažnai sulaukia prieštaringų reakcijų. Vieni ją dievina, kiti vengia, nes „nepatinka“ arba „nežino, ką iš jos galima pagaminti“. Tačiau, pasak mitybos specialistės Gintarės Jonaitytės, košė yra ne tik lengvai paruošiamas maistas, bet ir puikus būdas aprūpinti organizmą lėtaisiais angliavandeniais, skaidulomis, vitaminais ir mineralais.

3

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš suprantu, kad kai kam košė gali nepatikti. Vieni sako, kad nemoka jos paruošti, kiti nežino, ką iš jos galima padaryti. Tačiau košė yra lengvai virškinamas maistas, kuris palaiko cukraus kiekį kraujyje ir suteikia ilgalaikę energiją“, – sako G. Jonaitytė.

Specialistė pabrėžia, kad net jei košės valgome ne kasdien, o bent tris kartus per savaitę, tai jau duoda didelę naudą organizmui.

Kodėl verta rinktis košę pusryčiams?

Mitybos specialistė G. Jonaitytė paaiškina, kodėl košė yra puikus pasirinkimas pusryčiams:

„Košė aprūpina organizmą lėtaisiais angliavandeniais, kurie išsiskiria palaipsniui. Tai reiškia, kad nesusidaro staigaus gliukozės šuolio, kuris gali paveikti nuotaiką, energijos lygį ir insulino išskyrimą.

Be to, košė yra puikus skaidulų šaltinis – jų kiekis priklauso nuo košės rūšies, bet gali siekti net nuo 6 iki 15 gramų 100-te gramų sausos košės.“

Pasak specialistės, košės valgymas padeda palaikyti energiją visai dienai.

„Ryte mūsų organizmas pasiruošęs veikti – ar tai darbas, kūryba, sportas ar judėjimas. Košė suteikia lėtai išsiskiriančios energijos, kurios negauname iš greitų angliavandenių, pavyzdžiui, banano ar pyragaičio.

Taip pat košė aprūpina B grupės vitaminais, kurie palaiko nervų sistemą, svarbią kasdieniam gyvenimo ritmui“, – teigia specialistė.

Anot jos, košė atskleidžia visą savo naudą tik tada, kai ją deriname su baltymais ir sveikaisiais riebalais.

„Labai svarbu košę derinti su baltymais ir sveikaisiais riebalais. Kartais žmonės deda tik vaisių ar marmeladą, kad būtų skaniau, bet geriausia – subalansuotas patiekalas.

Baltymas gali būti varškė, pienas (geriau augalinis), o sveiki riebalai – kakavos sviestas, karvės sviestas, sėklos, riešutai ar trintas avokadas. Tokiu būdu mūsų organizmas gauna visas maistines medžiagas ir košė tampa maloni bei skani“, – paaiškina G. Jonaitytė.

Ji priduria, kad košė su kompleksiniais angliavandeniais, baltymais ir riebalais padeda ilgiau jaustis sotiems ir mažina poreikį užkandžiauti saldžiais ar greitais angliavandeniais.

Penkios košių rūšys, kurias verta įtraukti į mitybą

Avižos

„Avižos yra puikus pasirinkimas dėl B grupės vitaminų, skaidulų ir mikroelementų. Jos ramina nervų sistemą, gerina virškinimą ir suteikia ilgalaikę energiją. Ypač tinka tiems, kurie dažnai patiria stresą arba gyvena intensyviu tempu“, – sako specialistė.

Avižinė košė puikiai dera su baltymais ir sveikaisiais riebalais, tad jas galima gardinti varške, riešutais ar sėklomis, taip gaunant pilnavertį ir skanų pusryčių patiekalą.

Grikiai

Grikiai pasižymi dideliu magnio ir geležies kiekiu, todėl tinka žmonėms, kuriems reikia palaikyti energiją ir stabilų cukraus kiekį kraujyje.

„Grikiai rekomenduojami diabetikams, tiems, kurių kraujospūdis ar cholesterolio kiekis yra padidėjęs, ir visiems, kuriems reikia papildomos energijos. Be to, jie stiprina kraujagysles ir gerina virškinimą“, – aiškina ji.

Specialistė pabrėžia, kad grikių košė geriausiai dera su šaltu pienu ar augaliniais baltymais, o sveikuosius riebalus, pavyzdžiui, sėklas ar riešutus, galima naudoti saikingai, kad patiekalas būtų subalansuotas.

Bolivinė balanda (kinva)

Bolivinė balanda yra puikus augalinių baltymų šaltinis ir tinka vegetarams bei žmonėms, kurie netoleruoja glitimo.

„Tai pilnavertė košė, suteikianti sotumo jausmą ir visų reikiamų maistinių medžiagų. Ji taip pat puikiai dera su įvairiomis daržovėmis, suteikia skonio įvairovės ir energijos visai dienai“, – sako specialistė.

Pasak specialistės, ši košė yra lengvai virškinama ir suteikia organizmui reikalingų mikroelementų, ypač jei pusryčių metu derinama su sveikaisiais riebalais.

Soros

„Sorų košė natūraliai šarmina organizmą ir yra puikus biotino šaltinis, kuris prisideda prie plaukų ir odos sveikatos. Tai taip pat natūralus detoksas, ypač jei laikomės lengvesnės, augalinės mitybos dienos“, – paaiškina G. Jonaitytė.

Sorų košė puikiai dera su žalumynais, šviežiomis daržovėmis ir sveikaisiais riebalais, todėl ją galima įtraukti į rytinę mitybą kaip pilnavertį, sveiką ir sotų patiekalą.

Rudieji ir juodieji ryžiai

„Rudieji ir juodieji ryžiai yra puikus pasirinkimas jautriam skrandžiui. Skirtingai nuo baltųjų ryžių, jie turi daugiau mikroelementų ir lėtai išskiria angliavandenius, todėl energija išsiskiria palaipsniui, o sotumo jausmas išlieka ilgiau“, – teigia G. Jonaitytė.

Šiuos ryžius galima sumaišyti su patroškintomis daržovėmis – morkomis, moliūgu, brokoliais ar cukinija – ir pridėti sveikų riebalų bei baltymų, taip gaunant subalansuotą, skanų ir maistingą patiekalą.

G. Jonaitytė pabrėžia: „Svarbiausia, kad pusryčiai būtų subalansuoti – sudaryti iš kompleksinių angliavandenių, baltymų ir sveikųjų riebalų. Tokiu būdu išvengiame greitų užkandžių poreikio ir palaikysime energijos lygį visą dieną.

Jei ryte suvalgome tik bananą ar pyragaitį, po kelių valandų jau norėsis nesveiko maisto. Subalansuota košė padeda to išvengti.“

Pasak specialistės, net nedideli pokyčiai – pavyzdžiui, valgant košę tris kartus per savaitę – gali žymiai pagerinti savijautą, energijos lygį ir bendrą organizmo savijautą.

