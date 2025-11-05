 
Kalendorius
Lapkričio 5 d., trečiadienis
Vilnius +11°C
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Į avižinę košę įdėkite 1 produkto: rezultatas nustebins

2025-11-05 07:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-05 07:45

Prancūzas šefas pasidalijo paprastu būdu, kaip avižinę košę paversti dar skanesne – ir tai be galo paprasta. Tereikia į košę įdėti vieno ingrediento, kurį kiekvienas turi namuose.

Avižinė košė (nuotr. 123rf.com)

Košė yra puikus pasirinkimas pusryčiams vėsiais rudens rytais, be to, jos skonį galima praturtinti įvairiais vaisiais, riešutais ir prieskoniais, rašo mirror.co.uk.

Į avižinę košę siūlo berti druskos

Vis tik, jei ruošiatės gaminti avižinę košę, prancūzų šefas Joelis Mielle iš „Recipe30“ primena, kad yra vienas ingredientas, kurio verta nepamiršti įdėti.

Joelis, tinklaraštyje pasidalijęs avižinės košės su bananais ir šilauogėmis receptu, pabrėžė druskos bėrimo į košę svarbą.

„Jums reikia įberti žiupsnelį druskos, kad sustiprintumėte skonį“, – sakė jis.

Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad įbėrus druskos košė bus sūri, tačiau tai nėra visai tiesa. Nuo seno druska naudojama skonio sustiprinimui ir natūralių skonių išryškinimui.

Geriausias būdas naudoti druską gaminant košę – suberti ją į skystį (pavyzdžiui, pieną ar vandenį) pačioje gaminimo pradžioje, prieš suberiant avižas. Tai užtikrina, kad druska tolygiai pasiskirstys visame patiekale.

Be to, nesijaudinkite – mažas žiupsnelis druskos nesuteiks košei sūraus skonio. Valgydami greičiausiai net nejusite, kad jos ten yra.

Avižinės košės receptas

2 porcijoms reikės: 1/2 puodelio avižų; 2 a. š. chia sėklų; 2 a. š. migdolų; 2 a. š. saulėgrąžų; 2 a. š. moliūgų sėklų; 2 a. š. graikinių riešutų; 2 a. š. razinų; 2 a. š. kokosų drožlių; 2 puodelių kokosų gėrimo (galite keisti pienu); 1/2 puodelio šilauogių; 1 prinokusio banano; žiupsnelio druskos.

Gaminimas:

Į kokosų gėrimą įberkite druskos. Tada supilkite į puodą kartu su visais kitais sausais ingredientais. Gerai viską išmaišykite ir palikite užvirti.

Sumažinkite ugnį iki silpnos, kad košė lengvai virtų, ir palikite 20 minučių. Jei kaitra bus per didelė, įpilkite daugiau skysčio, kad neprisviltų.

Likus 5 minutėms iki virimo pabaigos supilkite šilauoges, jei jos yra šaldytos. Jei šilauogės šviežios, suberkite jas likus minutei iki išvirimo.

Tuomet nulupkite bananą ir perpjaukite jį išilgai per pusę, tada dar kartą, kad gautumėte keturias juosteles – taip padalintą bananą lengvai supjaustysite kubeliais.

Galiausiai, kai košė išvirs, išjunkite viryklę ir sudėkite bananą. Viską gerai išmaišykite ir patiekite.

Danutė
Danutė
2025-11-05 07:52
Atskleisiu ir aš vieną paslaptį - žinokit aš druskos dedu visur, ne tik į košę.
Atsakyti
NU
NU
2025-11-05 08:12
Nu nerašinėkit tokių vėjų. Atrado Ameriką. Šitie žurnalistai visai nupušę.
Atsakyti
ot naujieną pasakė
ot naujieną pasakė
2025-11-05 08:13
jokių čia sėklų išvardintų nereikia,o druska ir sviesto ar margarino gabaliukas-viskas,nuo seno taip verdame,jokių čia chia,pria,ir čimčiria
Atsakyti
