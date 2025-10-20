Šis gėrimas mažina cukraus kiekį kraujyje: išbandykite nelaukdami

Diabetu sergančiais pacientais besirūpinančios organizacijos įspėja, kad daugybė žmonių visame pasaulyje turi didelę riziką susirgti 2 tipo diabetu.
Diabeto riziką mažina mitybos ir gyvenimo būdo pokyčiai, vienas jų – į savo racioną dažniau įtraukti skanią ir nebrangią arbatą.
Primename, kad tai yra patariminio pobūdžio informacija. Visais sveikatos klausimais visada tarkitės su savo gydytoju.
Diabetas – tai grupė ligų, dėl kurių organizmas nebesugeba reguliuoti cukraus kiekio kraujyje. Šiuo metu pats dažniausias diabeto tipas yra 2 tipo diabetas, sudarantis 90 procentų visų diabeto atvejų.
Ši ligos forma, skirtingai nei 1 tipo diabetas, yra siejama su tam tikrais rizikos faktoriais – svoriu ir gyvenimo būdu. Todėl jei norite mažinti gresiančią 2–ojo tipo diabeto riziką, patariama palaikyti sveiką svorį ir nevalgyti per daug cukraus bei angliavandenių.
Nors kai kurie maisto produktai gali staigiai pakelti cukraus kiekį kraujyje, kiti tuo tarpu padeda jį sureguliuoti ir užkerta kelią cukraus kiekio pakilimams. Jei nerimaujate dėl diabeto, atėjo laikas į savo mitybą įtraukti šią žolelių arbatą, rašo express.co.uk.
Ar žolelių arbata gali sumažinti diabeto riziką?
Žolelių arbatos turi įvairiausių sveikatai naudingų savybių, bet ypač ramunėlių arbata padeda reguliuoti cukraus kiekį kraujyje.
Keletas puodelių tokios nesaldintos arbatos kasdien padės sutramdyti norą gerti saldžius, daug cukraus turinčius gėrimus ir palaikys skysčių kiekį organizme, o tai savo ruožtu padeda reguliuoti ir cukrų.
Bet kai kurie arbatos tipai, pavyzdžiui, ramunėlių arbata, taip pat turi natūralių sudėtinių junginių, kurie malšina uždegimus, mažina cukraus kiekį kraujyje ir užkerta kelią ląstelių pažeidimams.
Ramunėlių arbata, gaminama iš ramunėlių žiedų, jau seniai vartojama kaip natūrali priemonė nuo įvairiausių negalavimų, rekomenduojama kaip raminantis gėrimas prieš naktį.
Tuo tarpu vienas neseniai atliktas tyrimas parodė, kad trys puodeliai ramunėlių arbatos kasdien – po vieną po kiekvieno valgio – padeda mažinti cukraus ir insulino kiekį kraujyje. Taigi, pavalgę ieškokite ne deserto, o įsipilkite puodelį ramunėlių arbatos.
Tyrimas atskleidė, kad ramunėlių arbata ženkliai padidina antioksidantų kiekį organizme. Antioksidantai yra molekulės, kurios saugo ląsteles nuo pažeidimų, stabdydami oksidacija vadinamą procesą.
Daug antioksidantų turinčios dietos yra siejamos su mažesne širdies ligų rizika bei su visa aibe kitų sveikatai naudingų dalykų. Diabeto atveju antioksidantai mažina su diabetu susijusių komplikacijų grėsmę.
Norintiems išvengti diabeto visų pirma reikėtų prašyti savo šeimos gydytojo patarimo, tačiau keletas puodelių ramunėlių arbatos taip pat gali padėti.
Kitos arbatos, mažinančios diabeto riziką
Nemėgstate ramunėlių arbatos? Nieko baisaus – yra daug kitų arbatų, kurios pasižymi panašiu poveikiu ir, kaip teigiama, gali padėti sumažinti diabeto riziką.
Žalioji arbata
Žaliojoje arbatoje esantys junginiai padeda stimuliuoti gliukozės sugėrimą į raumenis, todėl kraujotakoje gliukozės lieka mažiau ir atitinkamai mažėja cukraus kiekis kraujyje.
Žaliosios arbatos veiksmingumą reguliuojant cukrų kraujyje nagrinėjusių 17 tyrimų apžvalga parodė, kad šis gėrimas ženkliai padeda mažinti cukraus kiekį kraujyje.
Kinrožių arbata
Ši spalvinga ir stipraus skonio arbata padeda mažinti kraujospūdį ir didina insulino atsparumą. Diabetu sergantiems žmonėms būtina reguliuoti kraujospūdį, nes pakilęs kraujospūdis kartu su diabetu labai stipriai padidina insulto riziką bei kelia didesnį diabeto komplikacijų pavojų.
Ciberžolės arbata
Ši arbata išsiskiria ryškia auksine spalva, o ciberžolė namuose naudojama nuo įvairių negalavimų. Ciberžolė turi kurkuminu vadinamo junginio, kuris, kaip manoma, mažina cukraus kiekį kraujyje.
