Prieš naktį išgerkite šio gėrimo: miegosite daug geriau

Sveikatos trenerė ir mitybos specialistė Arina Kuzmina rekomenduoja prieš miegą išgerti arbatos iš siauralapio baziliko. Šis augalas, dar vadinamas tulsi, kilęs iš Indijos, rašo express.co.uk.
Prieš miegą išgerkite šios arbatos
„Prieš miegą gurkšnokite siauralapio baziliko arbatą. Siauralapis bazilikas yra populiarus adaptogenas, naudojamas mažinant streso lygį, gerinant atsipalaidavimą ir miego kokybę.
Šis iš Indijos kilęs augalas padeda nusiraminti ir įveikti lengvą nerimą, todėl lengviau užmigsite. Prieš miegą išgerkite puodelį šios arbatos ir taip nustumsite į šalį visus dienos rūpesčius“, – patarė A. Kuzmina.
Šios arbatos veiksmingumą patvirtino 2022 metais žurnale „Frontiers of Nutrition“ paskelbtas tyrimas. Tyrimo metu 100 savanorių nuo 18 iki 65 metų gėrė 125 mg siauralapio baziliko ekstraktą du kartus per dieną arba placebą. Visi dalyviai pildė klausimynus apie streso lygį, nuotaiką ir miegą.
Miego kokybė taip pat buvo vertinama naudojant riešinį miego daviklį, o streso pokyčiai buvo matuojami tiriant kortizolio kiekį plaukuose.
Lyginant su grupe, vartojusia placebą, tiems, kurie vartojo siauralapį baziliką, labiau sumažėjo streso rodikliai ir nemigos skalės balai. Aštuntą savaitę kortizolio koncentracija plaukuose taip pat buvo mažesnė.
„Šio tyrimo rezultatai rodo, kad aštuonių savaičių siauralapio baziliko papildo vartojimas gali sumažinti objektyvius ir subjektyvius streso rodiklius ir pagerinti subjektyvius miego kokybės rodiklius“, – tyrimo išvadose rašė mokslininkai.
Tačiau norint plačiau pagrįsti su miegu susijusias išvadas, turi būti atlikti tolesni tyrimai, nors šio tyrimo rezultatai – daug žadantys.
Be to, A. Kuzmina pasidalijo ir dar vienu patarimu, kuris gali padėti palengvinti užmigimą ir pagerinti bendrą miego kokybę.
„Nevalgykite tris–keturias valandas prieš miegą. Kai miegame, mūsų kūno temperatūra būna ne 36,6 laipsnio, o kiek žemesnė. Taigi tam, kad užmigtume, mūsų kūnas turi atvėsti. Virškinimo proceso metu visada išsiskiria energija, todėl kūnui sunkiau atvėsti“, – pridūrė ekspertė.
