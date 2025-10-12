Prieš naktį padarykite 1 veiksmą: nepatikėsite, kaip greitai užmigsite

Viena gydytoja teigia, kad atsakymas gali slypėti mūsų spintoje – kojinėse. Tačiau žmonių nuomonės apie šį metodą išsiskiria, sukeldamos diskusijas socialiniuose tinkluose, rašoma express.co.uk.
Paprastas gydytojos patarimas: dėvėti kojines miegant
Gydytoja dr. Trisha Pasricha savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo rekomendacija: „Kojinių mūvėjimas einant miegoti yra paprastas ir natūralus būdas greičiau užmigti.
Moksliškai įrodyta, kad kojų sušildymas sukelia mieguistumą, ir tai yra taip pat veiksminga, kaip ir daugelis nereceptinių migdomųjų vaistų.“
Kodėl šiluma padeda užmigti?
Dr. T. Pasricha išplėtė mintį: „Šis reiškinys buvo tiriamas dešimtmečius trukusiuose tyrimuose. Idėja yra ta, kad šiluma išplečia odos kraujagysles ir iš tikrųjų padeda atvėsinti kūno šerdį.“
Ji taip pat rekomendavo: „Pėdų panardinimas į šiltą vandenį 10 minučių arba dušas maždaug valandą ar dvi prieš miegą gali panašiai skatinti mieguistumą.“
Gydytoja padarė išvadą: „Šie triukai gali padėti užmigti 7–10 minutėmis greičiau.“
Socialinių tinklų vartotojų reakcijos
Reaguodami į įrašą, vartotojai išreiškė skirtingas nuomones.
Vienas pasidalijo: „O Dieve... Žinojau, kad yra priežastis, kodėl man patinka miegoti su kojinėmis.“
Kitas paminėjo: „Tai veikia – aš apsimaunu kojines, kai pirmą kartą atsigulu į lovą, o tada nusimaunu jas, kai baigiu skaityti ir išjungiu šviesą.“
Trečia vartotoja rašė: „Jaučiuosi įvertinta! Ką tik pradėjau dėvėti pūkuotas kojines ir man tai veikia.“
Kita pridūrė: „Tai naudinga mano kūnui ir kartais aš tai darau. Kojinės visada padeda man miegoti.“
Dar vienas atskleidė: „Aš kiekvieną naktį dėviu kojines, nors gyvenu karšto klimato zonoje.“
Kritiški atsiliepimai
Tačiau ne visi sutinka su šiuo patarimu. Viena vartotoja teigė: „Kai prieš miegą apsimaunu kojines, jaučiuosi taip, lyg negalėčiau kvėpuoti.“
Kita parašė: „Niekada nemūviu kojinių lovoje. Jaučiuosi lyg būčiau supančiota.“
Dar vienas pasidalijo: „Tai tiesiog siaubinga.“ O dar viena vartotoja pridūrė: „Jokiu būdu. Niekada negaliu užmigti mūvėdama kojines. Man net nepatinka antklodė ant kojų.“
