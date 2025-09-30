Kokia poza miegate? Štai ką tai išduoda apie sveikatą

Kiekvienas pasirenkame geriausią sau tinkantį variantą, nes net trečdalį gyvenimo praleidžiame miegodami! Tačiau kokia miego poza yra geriausia?
Poza turi įtaką miegui
Miegas yra itin svarbus jūsų kūnui ir protui, miegodami tarsi pakraunate save. Dėl to miego trūkumas gali turėti neigiamų pasekmių – jis gali paveikti atmintį, koncentraciją, reakcijos laiką, emocijas ir bendrą jauseną.
Tad faktas, kad miegas yra gerai. Bet svarbu ir tai, kokią miego pozą pasirenkate, nes ji gali daryti teigiamą arba neigiamą įtaką jūsų kūnui, rašo tips-and-tricks.co.
Stenkitės kiekvieną naktį miegoti bent šešias valandas. Tyrimai rodo, kad miegojimas mažiau nei šešias valandas prilygsta visiškai nemiegotai nakčiai.
Nieko tokio, jei kartais miegate trumpiau, bet net po dviejų savaičių nepakankamo miego, pastebėsite, kad keičiasi jūsų kūnas.
Kalbant apie miego pozas, žmonės dažniausiai yra susiskirstę į tris kategorijas: tie, kurie miega ant pilvo, tie, kurie miega ant nugaros ir tie, kurie miega ant šono. Miego poza gali būti naudinga jūsų protui ir kūnui, bet, kita vertus, kai kurios pozos gali jus žaloti.
Miegas ant nugaros
Miegate ant nugaros? Jums pasisekė, nes tai yra sveikiausia miego poza! Miegojimas ant nugaros yra naudingas stuburui, nes jis būna tiesus. Tiesa, ši poza sukelia nedidelę kaklo ir nugaros raumenų įtampą.
Be to, ši poza yra naudinga jūsų odai. Ant jūsų veido raukšlės ir dėmės atsiras daug vėliau, nei ant tų, kurie miega ant šono ar pilvo. Taip pat ši poza tinkama moterims, nes nesiraukšlėja dekoltė zona. Vienintelis trūkumas – dar labiau knarksite.
Miegas ant šono
Miegate ant šono? Tikrai esate ne vienintelis toks, nes tai yra dažniausiai pasitaikanti miego poza. Miegodami ant šono, galite pajusti rankų ar kojų skausmus, nes pastoviai gulite ant šono.
Miegas ant dešiniojo šono yra itin nenaudingas jūsų virškinimui ir širdies veiklai. Privalumas – miegojimas ant šono skatina kraujotaką ir sumažina knarkimą.
Miegas ant pilvo
Turime blogų žinių tiems, kurie miega ant pilvo. Ši poza yra pati blogiausia. Atsiras kaklo skausmai, nes visąlaik turite laikyti pasuktą galvą, taip pat nugaros problemos.
Jūsų stuburas miegant ant pilvo yra nepatogioje pozicijoje, tad dažnai vartysitės. Dėl šios priežasties galite tinkamai nepailsėti.
Be to, nemiegokite ant pilvo, jei jūsų skrandis yra pilnas, nes tai bus itin nemalonu! Ši miego poza sumažina knarkimą, jei jus kankina ši problema.
