Ragina niekada į savo lovą nesinešti 1 daikto: nesakykite, kad neįspėjo

Pasak psichologo Gedimino Navaičio, socialiniai tinklai ir nuolatinis ekranų tikrinimas ne tik trikdo miego kokybę, bet ir prisideda prie padidėjusio nerimo, vienišumo bei kitų rimtų, ilgalaikių problemų.
Ankstyvas telefonų naudojimas siejamas su rimtomis pasekmėmis
Pasak G. Navaičio, tyrimai, neseniai atlikti 163 pasaulio šalyse ir apėmę daugiau nei 100 tūkst. paauglių, atskleidžia išties šokiruojančią tiesą: jie parodė aiškų ryšį tarp ankstyvo išmaniųjų telefonų naudojimo ir vėliau gyvenime atsirandančių rimtų psichologinių problemų.
„Tie, kurie pradėjo naudotis išmaniaisiais dar iki 13 metų, suaugę dažniau patiria nerimą, vienišumą, o ypač merginos – net 48 proc. jų yra pagalvojusios apie savižudybę. Tuo tarpu tarp vėliau pradėjusiųjų, tokių minčių turėjo tik 28 proc.“, – pabrėžia psichologas.
Ekranai gadina mūsų miegą
Specialistas akcentuoja, kad ekranų naudojimas prieš miegą yra viena iš didžiausių šiuolaikinio gyvenimo problemų. Nuolatinis telefonų „scrollinimas“ vakare ir rytinis įprotis pirmiausia atsibudus tikrinti socialinius tinklus rimtai sutrikdo miego ritmą.
„Tokie įpročiai ne tik palieka mažiau laiko poilsiui, artimiesiems ir netgi darbui, bet ir sukelia įvairius miego sutrikimus“, – įspėja G. Navaitis.
„Protinis tingumas“
Kita išmaniųjų technologijų neigiama įtaka – vadinamasis „protinis tingumas“.
Pasak psichologo, kuo daugiau laiko praleidžiama prie ekranų, tuo prasčiau vystomas tarpasmeninis bendravimas bei loginis mąstymas.
„Nebemokame skaičiuoti mintinai, pasikliaujame tik įrenginiais, o tai silpnina ne tik socialinius įgūdžius, bet ir matematinį bei loginį intelektą“, – aiškina jis.
Socialiniai tinklai – didžiausia grėsmė vaikams
Pasak psichologo, joks įrenginys pats savaime negali būti žalingas. Didžiausią pavojų, jo teigimu, kelia būtent socialiniai tinklai, kuriuose vaikai dažnai susiduria su patyčiomis bei kitu žalingu turiniu.
„Tėvai turėtų stebėti ne tik realius, bet ir virtualius vaikų draugus, stebėti jų veiklą internete ir mokyti juos vadinamosios skaitmeninės higienos“, – ragina psichologas.
Interneto priklausomybė – tokia pat rimta, kaip ir kitos
Psichologas primena ir apie „interneto narkomanus“ – žmones, kasdien praleidžiančius 5–7 valandas internete ne darbo tikslais. Nors tokių Lietuvoje gali būti vos 3–5 proc., bendras vartotojų skaičius toks didelis, kad problema tampa pastebima visuomeniniu mastu.
„Reikia savikritiškai paklausti savęs – ar telefonas man padeda, ar jau esu nuo jo priklausomas? Ar laikas, kurį jam skiriu, yra prasmingas?
Jei įrenginys atima miegą, riboja santykius ir gyvenimo džiaugsmą, metas persvarstyti savo įpročius“, – reziumuoja G. Navaitis.
