Vilniuje pristatyti naujos kartos išmanieji „Xiaomi“ telefonai: dar viena naujovė – jau kitą savaitę

Naujos kartos telefonai yra modeliai „Xiaomi 14T“ ir „Xiaomi 14T Pro“, kurie turi po tris daugiasluoksnių lęšių kameras, kurie gali pagauti daugiau nei 30 proc. šviesos.

Šios serijos išmanieji telefonai naudoja „Leica Summilux“ optinį objektyvą, kuris turi didelę diafragmą – jis ne tik užfiksuoja detalius vaizdus esant prastam apšvietimui, bet atkuria ir spalvas, kontrastą, raišką.

„Mes pristatome daug naujovių, kalbant apie naująją „Xiaomi 14T“ seriją, bet pirmiausia tai yra kamera, skirta naktiniam fotografavimui. Kasmet mūsų rinkos dalis Baltijos šalyse vis auga ir tikimės, kad visos mūsų pristatomos naujovės sudomins vis daugiau žmonių, nes patenkins jų poreikius”, – sako „Xiaomi“ verslo plėtros Baltijos šalyse vadovas Tadas Bendikas.

„Xiaomi 14T“ naudojamas „Sony IMX906“ vaizdo jutiklis kartu su pagrindine „Leica“ 50MP, f/1.9 kamera, integruota 50 MP, f/1.9 „Leica“ teleobjektyvo kamera ir „Leica“ plataus kampo kamera 12 MP, f/2.2 su 120 laipsnių matymo lauku (FOV).

O profesionalaus modelio „Xiaomi 14T Pro“ vaizdo jutiklis yra „Light Fusion 900“ su pagrindine „Leica“ 50 MP, f/1,6 kamera, integruota „Leica“ teleobjektyvo kamera 50 MP, f/2.0 ir „Leica“ plataus kampo kamera 12 MP, f/2.2 su 120 laipsnių matymo lauku (FOV).

Abu modeliai turi 6,67 naujos kartos DI ekraną (2712*1220 iki 144 HZ), maksimlus ekrano ryškumas siekia 4000 nitų, tai – lyg 4 tūkst. žvakių šviesa. Abu modeliai turi „Pro HDR“ ekranus.

Abu modeliai turi 5000 mAh tipo baterijas. Skaičiuojama, kad telefonai nepertraukiamai gali veikti apie 15 valandų.

„Xiaomi 14T“ galima įkrauti naudojant 67W „HyperCharge“ iki 100 proc. per 45 minutes, o „Xiaomi 14T Pro“ naudojant 120W „HyperCharge“ – per 19 min. Be to, naujos kartos Pro modelį galima krauti ir naudojant belaidį 50W kroviklį – jis yra pirmasis toks šiai serijai.

Dar viena naujovė – papildomos dirbtinio intelekto funkcijos

Telefonai turi keletą skirtingų filmavimo režimų, juose taip pat integruotos dirbtinio intelekto funkcijos.

Dirbtinio intelekto funkcijas galima naudoti nuotraukų ir vaizdų redagavimui, pavyzdžiui, debesuotą dangų pakeisti giedru. Įdomu tai, kad pakeitus dangaus spalvą automatiškai yra pakeičiamas ir aplinkos apšvietimas. Taip pat dirbtinis intelektas gali būti naudojamas nereikalingų daiktų pašalinimui iš nuotraukų arba kitų daiktų įterpimui į jau padarytus kadrus.

Naudojant dirbtinį intelektą filmuoto vaizdo retušavimui, iš nuotraukų ar vaizdo įrašų galima sukurti įvairius vaizdo pasakojimus, kartu dirbtinis intelektas gali būti naudojamas sukurti savo avatarams iš esamos galerijos, kurie vėliau būtų naudojami portretams kurti.

Taip pat dirbtinis intelektas gali būti naudojamas užrašams (santraukai paruošti, korektūrai, vertimui), be to, dirbtinis intelektas kaip vertėjas gali būti naudojamas ir gyvų susitikimų ar skambučių, konferencijų metu.

Dar viena naujovė prekyboje – nuo spalio 7 dienos

Vis tik „Xiaomi 14T“ serijos išmanieji – ne vieninteliai naujieji šio gamintojo telefonai. Kitą savaitę prekyboje pasirodys sulankstomas „Xiaomi Mix Flip“ modelis, kuris įdomus ir savo išvaizda, ir funkcijomis, pavyzdžiui, telefonu bus galima kalbėti ir jo neatlenkiant.

Sulenktas šis modelis yra 7,4*7,4 cm (1,6 cm pločio), kai atlenktas yra 16,75*7,4 cm (ir 0,76 cm pločio). Jame taip pat integruotos „Leica“ kameros.

Per trečiadienį Vilniuje vykusį renginį buvo pristatytos „Xiaomi“ naujovės, o kaip fotografuoja juose integruotos „Leica“ kameros buvo bandoma fotografo Lino Marcišausko pravestose fotografijos dirbtuvėse.

Išmanieji telefonai yra dalis „Xiaomi“ „Žmogus × automobilis × namai“ išmaniosios dirbtinio intelekto daiktų interneto (AIoT) ekosistemos, sujungiančios asmeninius prietaisus, išmaniuosius namų produktus ir automobilius.