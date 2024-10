„Xiaomi Buds 5“ – fantastiškai skambanti muzika, daugiau komforto, galimybė įrašinėti

REKLAMA

Aukščiausio lygio garso dekodavimo technologija

„Xiaomi Buds 5“ yra pirmosios „Xiaomi“ ausinės palaikančios „aptX Lossless“ kodeką. Tai pirmasis „Bluetooth“ ryšio kodekas leidžiantis be nuostolių transliuoti CD kokybės garsą. Visi kiti, anksčiau sukurti ir iki šiol naudojami „Bluetooth“ kodekai tik reklaminiuose bukletuose „palaiko“ CD ar „Hi-Res“ kokybę, nes jais suspaudžiant siunčiamą garsą, kokybė daugiau ar mažiau prarandama. Garso suspaudimas neišvengiamas, norint garsą siųsti „Bluetooth“ ryšiu ir bėgant metams jis būdavo vis efektyvesnis, tačiau „aptX Lossless“ kol kas yra šios pažangos viršūnė. Naudojant „aptX Lossless“ kodeką itin aukštos kokybės (44,1kHz/16bit) garsą galima perduoti iki 2,1 Mbps sparta. Šio kodeko kūrėjo JAV korporacijos „Qualcomm“ atstovai teigia, kad koduojant ir dekoduojant garso informaciją „aptX Lossless“ kodeku duomenys neprarandami. Be to, „Qualcomm“ pavyko maždaug 50 proc. sumažinti signalo siuntimo „Bluetooth“ ryšiu vėlavimą iki 48 milisekundžių, todėl žaisdami žaidimą telefone, žiūrėdami vaizdo įrašą, neatitikimo tarp vaizdo ir garso nepastebėsite. Signalo vėlavimas yra net 2,4 karto mažesnis palyginus su senesnės kartos „Xiaomi Buds“ ausinių vėlavimu, kuris lygus 120 ms.

Taigi „aptX Lossless“ kodeką turinčios belaidės ausinės gali transliuoti tikrai kokybišką garsą (be nuostolių jį koduojant) ir „Xiaomi Buds 5“ ausinės yra puikus šios naujoviškos technologijos pritaikymo pavyzdys. Žinoma, garsas priklauso ir nuo ausinių garsiakalbių, bet šis skyrelis skirtas garso perdavimo technologijai.

Dar vienas įdomus dalykas: „Xiaomi Buds 5“ turi garso įrašymo funkciją, leidžiančią naudotojams per susitikimus, paskaitas ar panašioje situacijoje įrašinėti garsą pačių ausinių mikrofonu (triskart spustelėjus ausinę). Tai ne tik patogu, bet ir užtikrina įrašo slaptumą. Be to, garsas ne tik kokybiškai įrašomas, bet ir saugomas vidinėje ausinių atmintyje. Kiekviena ausinė gali savarankiškai įrašyti iki 90 minučių garso įrašą. Kad ausinių atmintyje nepritrūktų vietos, „Xiaomi Earbuds“ programėlėje įrašą galime importuoti į savo telefoną.

„Xiaomi Buds 5“ gerai priglunda prie ausies

„Xiaomi“ pasirinko paprastą ausinių dėžutės „Xiaomi Buds 5“ dizaino kalbą – stipriai užapvalinti kraštai, matinis korpusas, blizgus dangtelis. Yra trys dėžutės ir ausinių spalviniai variantai: juoda, balta ir titano. Ausinių korpusas – blizgus. Išėmę ausines iš dėžutės, pamatysite, kad jų korpuso forma yra kiek kitokia, be to nėra minkštų silikonininių antgalių. Tai „semi in ear“ tipo ausinės, kurių korpusas formuojamas taip, kad geriau priglustų prie žmogaus ausies. Jei esate pripratę prie į ausis įstatomų („in ear“) ausinių su silikoniniais angliais, įsidėjus į ausis „Xiaomi Buds 5“ gali pasirodyti, kad jos laikosi nepatikimai, gali iškristi. Klaidingas įspūdis – jos laikosi patikimai, neiškris, o toks įspūdis greičiausiai dėl to, kad ausies kanalo nespaudžia silikoninis antgalis. Viena „Xiaomi Buds 5“ ausinė sveria tik 4,2 g, todėl jas dėvint nejaučiama jokių neigiamų pojūčių. Bet ne tik dėl svorio – pati „semi in ear“ konstrukcija mažiau vargina ausis, tad tokios ausinės yra komfortiškesnės.

Pasižiūrėkite į ausinių garsiakalbius: ant juos dengiančių metalinių detalių pamatysite raides L arba R, nurodančias kuriai ausiai skirta ausinė – žaismingas niuansas.

Reiktų pažymėti, kad „semi in ear“ ausinės neatskiria naudotojo taip nuo aplinkos, kaip įprastos „in ear“ ausinės, nors „semi in ear“ ausinės irgi įstatomos į ausis, tačiau jų visiškai neužkemša. Tai nereiškia, kad jūs girdėsite visus aplinkos garsus: pavyzdžiui, klausydamiesi muzikos kambaryje, negirdėsite normaliu garsu veikiančio televizoriaus art namiškių pokalbio, tačiau jei stovėsite šalia gatvės, kurioje automobilių eismas intensyvus, jos fonas jūsų ausis pasieks.

Aukšta „Xiaomi Buds 5“ garso kokybė

„Xiaomi Buds 5“ garsiakalbiai atkuria su itin platų dažnių diapazoną – nuo 16 Hz iki 40 kHz, todėl šios ausinės puikiai perteikia ir gilius žemus, ir skaidrius aukštus dažnius. Garsas itin detalus, žemi dažniai skamba sodriai, tuo pat metu aiškiai girdisi vokalas, įvairūs instrumentai. Tokį garsą dažnai apibūdinu žodžiu „minkštas“.

Aukštus dažnius „Xiaomi Buds 5“ atkuria labai švariai, be jokiu iškraipymų. Nesvarbu, ar tai būtų trimitininko solo partija ar būgnininkas prieš priedainį smagiai „perėjo“ per lėkštes, aukšti dažniai atkuriami tiksliai, jie perteikia skirtingų instrumentų subtilybes. Vokalas skamba natūraliai, neišsišokančiai, kaip organiška visos muzikos dalis. Taip ir turi būti jei jūsų ausyse gerai garsą atkuriančios ausinės. Dažnius galima reguliuoti pasirenkant vieną iš penkių režimų: standartinis, balso stiprinimas, paryškinti aukšti, sumažinti žemi, klasikinis. Taip pat galima pasirinkti rankinį reguliavimą 10 juostų ekvalaizeriu.

„Xiaomi Buds 5“ palaiko „Immersive Sound“ technologiją, kuri atitinkamai apdorodama garsą imituoja trimatę garso erdvę, todėl jaučiatės taip, tarsi būtumėte apsupti muzikos. Ši funkcija įjungiama programėlės skyriuje „Erdvinis garsas“. Nors įjungus funkciją sustiprinamas garso gylis ir plotis bei sukuriamas unikalus erdvinis efektas, vis tik tai keičia patį skambesį, ypač aukštų dažnių, tad klausantis muzikos man ši funkcija didelio įspūdžio nepadarė – mieliau rinkausi, detalų, švarų stereo garsą. Tačiau ji gali būti intriguojanti žaidžiant žaidimus, žiūrint vaizdo turinį. Įjungus minėtą funkciją, galima įjungti ir „Xiaomi Buds 5“ ausinėse įdiegtą galvos padėties sekimo funkcija, tada judant erdvinis garsas tarsi irgi juda aplink jus. Ši funkcija irgi labiau patraukli kai žaidžiate, pavyzdžiui, automobilių lenktynėse, ji sustiprina dalyvavimo veiksme pojūtį, garsas tarsi natūraliai sklinda iš visų pusių, lyg iš tikrųjų būtumėte įvykių sūkuryje, o tai labiau įtraukia į žaidimą ar filmą.

„Xiaomi Buds 5“ triukšmo slopinimas

„Xiaomi Buds 5“ ausinė turi tris mikrofonus, kurių priimamus garsus apdoroja dirbtinis intelektas. Aktyvioji triukšmo slopinimo technologija automatiškai nustato aplinką ir parenka triukšmo slopinimo lygį. Tačiau slopinimo režimą reikia įjungti atitinkamai spaudžiant ausinę arba „Xiaomi Earbuds“ programėlėje. Ausinės efektyviai mažina įvairiausią foninį triukšmą, vėjo sukeltus garsus, kurie bene labiausiai trukdo kalbantis, tad jei pokalbio metu jus būsite judrioje gatvėje ar kalbėsite lauke vėjuotu oru, tiek, jūs tiek jūsų pašnekovas girdės aiškų garsą. Aktyvi triukšmo mažinimo sistema aplinkos keliamus garsus paverčia priešingos fazės garso bangomis, kurios skleidžiamos per ausinių triukšmo slopinimo garsiakalbius. Šios bangos ir eliminuoja aplinkos triukšmo garso bangas. „Xiaomi Buds 5“ puikiai susitvarko su įvairiausiais kasdieniais biuro garsais: kompiuterio klaviatūros barškėjimu, atidaromų – užtaromų durų trinktelėjimu, stumdomomis kėdėmis, pokalbiais. Triukšmo slopinimo lygį galima reguliuoti rankiniu būdu nuo: subalansuoto iki gilaus arba pasirinkti automatinį (adaptyvųjį) triukšmo slopinimo reguliavimą. Pasirinkus gilų triukšmo slopinimo lygį, aplinkos triukšmas sumažėja beveik 50 proc.

„Xiaomi“ teigia, kad išmanusis vėjo triukšmo šalinimo algoritmas leidžia aiškiai girdėti pašnekovą net jei vėjo greitis yra labai didelis – 43,2 km/val. Įsivaizduokite, kad jūs važiuojate automobiliu 40 km/h greičiu ir iškišate galvą pro langą. Vėjas ošia kaip reikiant, bet ausinių triukšmo slopinimo sistema su juo susidoroja.

„Xiaomi Buds 5“ baterijos ir veikimo laikas

Vienos „Xiaomi Buds 5“ ausinės baterijos talpa yra 35 mAh. Dėžutės baterijos talpa – 480 mAH. Teoriškai abi ausines dėžutėje galima įkrauti beveik 7 kartus. Nuo 0 iki 100 proc. ausinių baterijos įkraunamos maždaug per 40 minučių, dėžutės baterija įkraunama mažiau nei per 2 valandas. Klausantis muzikos be pertraukų, ausinės veikia apie 6 – 6,5 valandas. Žinoma, jei įjungsite triukšmo slopinimo sistemą ar erdvinio garso funkciją, jos veiks trumpiau. Jei pilnai pakrausite dėklo bateriją, naudodamos tik joje sukauptą elektros energiją, ausinės muziką galės transliuoti iki 39 valandų.

Vertinimas: „Xiaomi Buds 5“ – puikus skambesys, kur kas didesnis komfortas

Kalbant apie garso kokybę, o tai viena svarbiausių bet kokių ausinių savybių, reikia pasakyti, kad jokių priekaištų šioms ausinėms neturiu. Garsas subalansuotas, detalus, visas girdimas dažnių diapazonas skamba gerai: tikslūs neiškraipyti aukšti, neišsišokantys, „minkšti“ viduriniai dažniai, gilūs žemi.

Skambučių metu triukšmo mažinimo technologija veiksmingai sumažina foninį triukšmą ir vėjo keliamus, todėl pokalbiai aiškūs, be nereikalingų pašalinių blaškančių garsų.

Nors „Xiaomi Buds 5“ ausinių triukšmo mažinimas nėra toks efektyvus, kaip kai kurių brangių „in ear“ tipo ausinių, kurios visiškai užkemša ausis, tačiau visai pakanka, kad triukšmas yra sumažinamas 40-50 proc. Manau, kad dauguma žmonių, kurie renkasi „semi in ear“ kategorijos ausines labiau domisi jų patogumu ir komfortu, o ne galimybe visiškai eliminuoti triukšmą.

Verta pabrėžti novatorišką „Xiaomi Buds 5“ įrašymo funkciją – drąsų bandymą išsiskirti iš konkurentų. Taip pat ir valdymą: dažnai ausinės pernelyg jautriai reaguoja į lietimą, tačiau „Xiaomi Buds 5“ ausinės šios problemos neturi ir netyčia palietę ausinę muzikos neišjungsite ar nepritildysite – šios ausinės reaguoja į paspaudimą, o ne prisilietimą.

Apžvalgos autorius R. Kažimėkas