Šią miego pozą vadina geriausia iš visų: nustebins ne vieną

Deja, naujienos nelinksmos tiems, kurie negali užmigti kitaip nei gulėdami ant nugaros – ši miego poza laikoma viena blogiausių smegenų sveikatai, rašoma dailymail.co.uk.
Geriausia miego poza – ant šono
Smegenų sveikatos ekspertas, „Cosmic Nootropic“ vadovas Levas Fomchenkovas teigia, kad geriausia miegoti ant šono. Tokia poza leidžia smegenims efektyviau išvalyti toksinus, kurie siejami su atminties silpnėjimu bei Alzheimerio liga.
„Daugelis žmonių apie miegą galvoja tik per trukmės prizmę – kiek valandų reikia išmiegoti. Tačiau poza taip pat gali atlikti labai svarbų vaidmenį smegenų sveikatai“, – sako L. Fomchenkovas.
Miegant aktyviausiai veikia glinfatinė sistema – smegenų atliekų šalinimo mechanizmas. Ji, pasitelkdama smegenų skystį, išplauna baltymus, kurie, kaupdamiesi smegenų audinyje, ilgainiui gali tapti Alzheimerio ligos priežastimi.
Du pagrindiniai su Alzheimerio liga siejami baltymai yra beta-amiloido apnašos ir Tau baltymo sankaupos. Pirmieji formuoja apnašas aplink smegenų ląsteles, o antrieji – raizgalynes ląstelių viduje.
Miegant ant šono, gravitacija padeda smegenų skysčiui laisviau cirkuliuoti, todėl šie baltymai greičiau išplaunami. Priešingai – miegant ant nugaros arba pilvo, skysčio judėjimas apsunkinamas, o tai gali trukdyti smegenims tinkamai išsivalyti.
„Įsivaizduokite, kad kelias savaites neišnešate šiukšlių. Galiausiai jų sankaupos tampa rimta problema. Tas pats vyksta ir smegenyse – toksinai trukdo nervų ląstelių komunikacijai ir ilgainiui lemia atminties sutrikimus“, – aiškina ekspertas.
Kodėl miegoti ant nugaros ar pilvo nerekomenduojama
Miegant ant nugaros, gali būti suspaudžiamos tam tikros smegenų sritys, o miegant ant pilvo – išsikreipia stuburas bei apsunkinamas kvėpavimas. Abi šios miego pozos neleidžia glinfatinei sistemai veikti optimaliai.
„Mayo“ klinikos specialistai teigia, kad miegojimas ant nugaros ypač žalingas turintiems miego apnėją – būklę, kai miegant sustoja kvėpavimas. Gulint tokioje pozoje liežuvis ir žandikaulis nusileidžia žemyn ir užkemša kvėpavimo takus.
Tuo tarpu miegas ant pilvo laikomas pačiu nesveikiausiu – dėl stuburo kreivumo bei apsunkinto kvėpavimo.
Kaip tinkamai miegoti ant šono?
Ekspertai rekomenduoja ne tik rinktis miegoti ant šono, bet ir pasirūpinti kūno padėtimi:
- Pripratinkite save palaipsniui – jei įprastai miegate ant nugaros ar pilvo, pradžioje pasidėkite pagalvę už nugaros, kad neapsiverstumėte. Po kelių savaičių kūnas pripras.
- Pasirinkite tinkamą pagalvę – ji turėtų užpildyti tarpą tarp peties ir kaklo, neleisdama galvai kristi per aukštai ar per žemai.
- Pagalvėlė tarp kelių – nedidelė pagalvė padės išlaikyti taisyklingą klubų bei stuburo padėtį.
- Tinkamas čiužinys – jis turi būti nei per minkštas, nei per kietas. Per kietas spaudžia klubus ir pečius, per minkštas – nesuteikia reikiamos atramos stuburui.
