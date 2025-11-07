 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Skaičiuojama, kad maisto kainos tarptautinėje rinkoje nukrito žemiausiai nuo šių metų pradžios

2025-11-07 15:53 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-07 15:53

Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) skaičiuojamas maisto kainų indeksas, atspindintis penkių grupių – grūdų, mėsos, pieno produktų, augalinių riebalų ir cukraus – kainų pokyčius pasaulio rinkoje, spalį nukrito žemiausiai nuo šių metų sausio, penktadienį skelbia organizacija.

Maisto kainos Europoje (nuotr. SCANPIX)

Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) skaičiuojamas maisto kainų indeksas, atspindintis penkių grupių – grūdų, mėsos, pieno produktų, augalinių riebalų ir cukraus – kainų pokyčius pasaulio rinkoje, spalį nukrito žemiausiai nuo šių metų sausio, penktadienį skelbia organizacija.

REKLAMA
0

Grūdų kainų indeksas smuko 1,3 proc. – mažėjo šeštą mėnesį iš eilės, išliko žemiausiame nuo 2020-ųjų rugsėjo lygyje, iš esmės dėl gerų derliaus pietiniame pusrutulyje perspektyvų bei stabilios žieminių kviečių sėjos šiaurėje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pieno produktų kainos mažėjo vidutiniškai 3,4 proc., o vien tik sviesto – 6,5 proc., nenugriebto pieno miltelių – 6 procentais.

REKLAMA
REKLAMA

Mėsos kainų indeksas sumenko 2 proc., staigų kiaulienos, paukštienos ir avienos kainų kritimą tik iš dalies kompensavus aukštesnėms galvijienos kainoms.

REKLAMA

Cukraus kainos pasiekė žemiausią lygį nuo 2020-ųjų gruodžio, praėjusį mėnesį kritusios vidutiniškai 5,3 procento.

Tuo tarpu augalinio aliejaus kainų indeksas spalį pakilo 0,9 proc., pasiekdamas aukščiausią lygį nuo 2022 metų liepos.

FAO maisto kainų indeksas atspindi kainų pokyčius tarptautinėje rinkoje, bet jie tik iš dalies paveikia kainas parduotuvėse, o ir tam, kad šis poveikis būtų juntamas, gali praeiti nemažai laiko, priklauso nuo prekybininkų sąžiningo konkuravimo bei administracinio kainų reguliavimo taikymo.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų