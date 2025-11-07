Skaičiuojama, kad maisto kainos tarptautinėje rinkoje nukrito žemiausiai nuo šių metų pradžios

Grūdų kainų indeksas smuko 1,3 proc. – mažėjo šeštą mėnesį iš eilės, išliko žemiausiame nuo 2020-ųjų rugsėjo lygyje, iš esmės dėl gerų derliaus pietiniame pusrutulyje perspektyvų bei stabilios žieminių kviečių sėjos šiaurėje.
Pieno produktų kainos mažėjo vidutiniškai 3,4 proc., o vien tik sviesto – 6,5 proc., nenugriebto pieno miltelių – 6 procentais.
Mėsos kainų indeksas sumenko 2 proc., staigų kiaulienos, paukštienos ir avienos kainų kritimą tik iš dalies kompensavus aukštesnėms galvijienos kainoms.
Cukraus kainos pasiekė žemiausią lygį nuo 2020-ųjų gruodžio, praėjusį mėnesį kritusios vidutiniškai 5,3 procento.
Tuo tarpu augalinio aliejaus kainų indeksas spalį pakilo 0,9 proc., pasiekdamas aukščiausią lygį nuo 2022 metų liepos.
FAO maisto kainų indeksas atspindi kainų pokyčius tarptautinėje rinkoje, bet jie tik iš dalies paveikia kainas parduotuvėse, o ir tam, kad šis poveikis būtų juntamas, gali praeiti nemažai laiko, priklauso nuo prekybininkų sąžiningo konkuravimo bei administracinio kainų reguliavimo taikymo.