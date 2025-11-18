 
Kalendorius
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

„Visi požymiai rodo, kad tai Rusija“: Lenkija kaltina Kremlių dėl išpuolių geležinkeliuose

2025-11-18 13:05 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-18 13:05

Visi požymiai rodo, kad už sprogimo strategiškai svarbioje geležinkelio atkarpoje stovi Rusija, antradienį sakė Lenkijos saugumo tarnybos koordinatoriaus atstovas spaudai Jacekas Dobrzynskis, rašo „The Guardian“.

„Visi požymiai rodo, kad tai Rusija“: Lenkija kaltina Kremlių dėl išpuolių geležinkeliuose (nuotr. SCANPIX)
7

Visi požymiai rodo, kad už sprogimo strategiškai svarbioje geležinkelio atkarpoje stovi Rusija, antradienį sakė Lenkijos saugumo tarnybos koordinatoriaus atstovas spaudai Jacekas Dobrzynskis, rašo „The Guardian“.

REKLAMA
1

Geležinkelio sabotažas Lenkijoje
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Geležinkelio sabotažas Lenkijoje

„Reikalas tas, kad visi požymiai rodo, jog tai Rusija. Mes jau galime drąsiai tai pavadinti teroristiniu aktu, inicijuotu specialiųjų tarnybų iš Rytų“, – pareiškė Dobžinskis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis taip pat pabrėžė, kad dviejų incidentų Lenkijos geležinkeliuose tyrimas šiuo etapu turi likti konfidencialus, kad būtų užtikrintas jo veiksmingumas.

REKLAMA
REKLAMA

„Negaliu pasakyti, kokiame etape yra pareigūnai, ar ką jie dabar daro, kokias gijas sieja ar kokias užuominas analizuoja. Rusijos specialiosios tarnybos labai norėtų turėti šią informaciją“, – pridūrė Lenkijos specialiųjų tarnybų koordinatoriaus atstovas.

REKLAMA

Sekmadienį sprogstamasis įtaisas sugadino geležinkelio bėgius atkarpoje iš Varšuvos į šalies pietryčiuose esantį Liubliną. traukinio mašinistas laiku pastebėjo sugadintus bėgius ir apie tai pranešė kontrolės centrui, kuris geležinkelio ruožą iškart uždarė.

Lenkijos valdžios institucijos jau anksčiau įspėjo apie Rusijos sabotažo grėsmę dėl Varšuvos paramos Ukrainai, ketvirtus metu besiginančiai nuo Maskvos plataus masto invazijos.

Šalies geležinkelių tinklas laikomas sabotažo aktų taikiniu dėl to, kad daugelis Vakarų karinės paramos Ukrainą pasiekia būtent per Lenkiją.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų