„Visi požymiai rodo, kad tai Rusija“: Lenkija kaltina Kremlių dėl išpuolių geležinkeliuose

„Reikalas tas, kad visi požymiai rodo, jog tai Rusija. Mes jau galime drąsiai tai pavadinti teroristiniu aktu, inicijuotu specialiųjų tarnybų iš Rytų“, – pareiškė Dobžinskis.
Jis taip pat pabrėžė, kad dviejų incidentų Lenkijos geležinkeliuose tyrimas šiuo etapu turi likti konfidencialus, kad būtų užtikrintas jo veiksmingumas.
„Negaliu pasakyti, kokiame etape yra pareigūnai, ar ką jie dabar daro, kokias gijas sieja ar kokias užuominas analizuoja. Rusijos specialiosios tarnybos labai norėtų turėti šią informaciją“, – pridūrė Lenkijos specialiųjų tarnybų koordinatoriaus atstovas.
Sekmadienį sprogstamasis įtaisas sugadino geležinkelio bėgius atkarpoje iš Varšuvos į šalies pietryčiuose esantį Liubliną. traukinio mašinistas laiku pastebėjo sugadintus bėgius ir apie tai pranešė kontrolės centrui, kuris geležinkelio ruožą iškart uždarė.
Lenkijos valdžios institucijos jau anksčiau įspėjo apie Rusijos sabotažo grėsmę dėl Varšuvos paramos Ukrainai, ketvirtus metu besiginančiai nuo Maskvos plataus masto invazijos.
Šalies geležinkelių tinklas laikomas sabotažo aktų taikiniu dėl to, kad daugelis Vakarų karinės paramos Ukrainą pasiekia būtent per Lenkiją.
