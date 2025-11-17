 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Sabotažas Lenkijos geležinkeliuose: štai kur krypsta įtarimai

2025-11-17 20:00 / šaltinis: BNS
2025-11-17 20:00

Tyrėjai įtaria, kad lenkų geležinkelio linijos, padedančios aprūpinti karo nuniokotą Ukrainą, sabotažas buvo įvykdytas „užsienio žvalgybos tarnybos nurodymu“, pirmadienį pranešė Lenkijos nacionalinė prokuratūra.

Sabotažas Lenkijos geležinkeliuose: štai kur krypsta įtarimai (nuotr. SCANPIX)

Tyrėjai įtaria, kad lenkų geležinkelio linijos, padedančios aprūpinti karo nuniokotą Ukrainą, sabotažas buvo įvykdytas „užsienio žvalgybos tarnybos nurodymu“, pirmadienį pranešė Lenkijos nacionalinė prokuratūra.

3

Prokuratūra pradėjo tyrimą dėl to, ką ji apibūdino kaip „teroristinio pobūdžio sabotažą“, remiantis pareiškimu, paskelbtu praėjus dienai po pastebėtos žalos geležinkelio linijoje, kuria gabenamos prekės į nuo Rusijos invazijos besiginančią Ukrainą.

Traukinio mašinistas, važiavęs linija tarp sostinės Varšuvos ir Liublino, sekmadienį apie 7 val. 40 min. vietos (8 val. 40 min. Lietuvos) laiku pranešė apie bėgių pažeidimus.

Tolesnės apžiūros metu nustatyta, kad apgadintas bėgių ruožas netoli Mikos kaimo.

Kol kas neaišku, ar sprogimas ir apgadinimas įvyko vėlai šeštadienį, ar anksti sekmadienį.

Traukinyje tuo metu buvo du keleiviai ir keli darbuotojai, tačiau apie nukentėjusiuosius nepranešama.

Tuskas sprogimą pavadino sabotažu

Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pirmadienį pareiškė, kad išvakarėse įvykęs sprogimas ant geležinkelio linijos, kuria keleiviniai traukiniai važiuoja į Varšuvą iš pietryčių Lenkijos, buvo sabotažas.

D. Tuskas pirmadienį pareiškė, kad geležinkelio linijai tarp Varšuvos ir Liublino padaryta žala buvo nulemta sprogimo.

Be to, sekmadienį įvyko dar vienas incidentas, jis yra tiriamas, pranešė vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwinskis.

Sekmadienio vakarą, maždaug už 50 km nuo Liublino, traukinys, važiavęs maršrutu Svinouiscis–Žešuvas, buvo priverstas sustoti, kai buvo pažeisti traukinį maitinę elektros kabeliai, pirmadienį paskelbtame pranešime teigė M. Kierwinskis.

Traukinyje buvo 475 keleiviai, tačiau apie nukentėjusiuosius nepranešama.

Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metų vasarį Lenkijos pareigūnai sulaikė dešimtis žmonių, įtariamų sabotažu ir šnipinėjimu.

