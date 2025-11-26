Po ligos mirė garsus aktorius: atliko legendinį vaidmenį

Aktorystės agentūra „Markham, Froggatt & Irwin“ išplatintame pareiškime teigė: „Su giliu liūdesiu patvirtiname, kad vakar, sulaukęs 85 metų, mirė garsus aktorius Jackas Shepherdas. Jis ramiai iškeliavo ligoninėje po trumpos ligos, šalia jo buvo žmona ir šeima.“
Agentūra pridūrė: „Esame labai didžiai ir garbingai jautęsi būdami Jacko ilgametės, ryškios karjeros dalimi. Jo netektis – skaudi visiems mums.“
Turėjo įspūdingą karjerą
Po mokyklos J. Shepherdas laimėjo stipendiją studijuoti dailę Niukaslio universitete, o vėliau persikėlė į Londoną, kur tęsė mokslus Centrinėje scenos kalbos ir dramos mokykloje. Dar būdamas dvidešimties, jis tapo viena ryškiausių Londono „Royal Court Theatre“ asmenybių.
Aktorinis debiutas televizijoje įvyko septintajame dešimtmetyje, kai J. Shepherdas suvaidino maištingą leiboristų parlamentarą Billą Brandą to paties pavadinimo populiariame seriale. 1993–1998 m. pasirodęs „Wycliffe“ jį galutinai išpopuliarino – J. Shepherdas čia atliko detektyvo, tiriančio nusikaltimus Kornvalyje, vaidmenį.
J. Shepherdas taip pat kūrė vaidmenis Nacionaliniame teatre, o 1996 m. Šekspyro „Globe“ teatre pastatė „Dviejų Veronos kilmingųjų“ spektaklį, vėliau perkeltą į Brodvėjų.
Per savo karjerą jis pelnė daugybę apdovanojimų, tarp jų – prestižinį „Olivier“ apdovanojimą už originalų „Glengarry Glen Ross“ pastatymą. 1983 m. J. Shepherdas glaudžiai bendradarbiavo su režisieriumi Billu Brydenu įvairiuose teatro projektuose, taip pat buvo dramaturgas, saksofonininkas ir džiazo pianistas.
Be televizijos ir teatro, aktorius pasirodė ir kine – 2007 m. filme „Auksinis kompasas“, kuriame vaidino kartu su Danieliu Craigu ir Nicole Kidman.
