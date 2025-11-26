 
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Po ligos mirė garsus aktorius: atliko legendinį vaidmenį

2025-11-26 12:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-26 12:55

Mirė 85-erių metų sulaukęs aktorius Jackas Shepherdas, geriausiai žinomas dėl pagrindinio vaidmens detektyvų seriale „Wycliffe“. Jis išgarsėjo įkūnijęs Kornvalio detektyvą Čarlzą Wycliffe’ą seriale, sukurtame pagal W. J. Burley romanus. Pranešama, kad aktorius mirė po trumpos ligos.

Jackas Shepherdas (nuotr. 123rf, soc. tinklų)

0

Aktorystės agentūra „Markham, Froggatt & Irwin“ išplatintame pareiškime teigė: „Su giliu liūdesiu patvirtiname, kad vakar, sulaukęs 85 metų, mirė garsus aktorius Jackas Shepherdas. Jis ramiai iškeliavo ligoninėje po trumpos ligos, šalia jo buvo žmona ir šeima.“

Agentūra pridūrė: „Esame labai didžiai ir garbingai jautęsi būdami Jacko ilgametės, ryškios karjeros dalimi. Jo netektis – skaudi visiems mums.“

Turėjo įspūdingą karjerą

Po mokyklos J. Shepherdas laimėjo stipendiją studijuoti dailę Niukaslio universitete, o vėliau persikėlė į Londoną, kur tęsė mokslus Centrinėje scenos kalbos ir dramos mokykloje. Dar būdamas dvidešimties, jis tapo viena ryškiausių Londono „Royal Court Theatre“ asmenybių.

REKLAMA

Aktorinis debiutas televizijoje įvyko septintajame dešimtmetyje, kai J. Shepherdas suvaidino maištingą leiboristų parlamentarą Billą Brandą to paties pavadinimo populiariame seriale. 1993–1998 m. pasirodęs „Wycliffe“ jį galutinai išpopuliarino – J. Shepherdas čia atliko detektyvo, tiriančio nusikaltimus Kornvalyje, vaidmenį. 

J. Shepherdas taip pat kūrė vaidmenis Nacionaliniame teatre, o 1996 m. Šekspyro „Globe“ teatre pastatė „Dviejų Veronos kilmingųjų“ spektaklį, vėliau perkeltą į Brodvėjų.

Per savo karjerą jis pelnė daugybę apdovanojimų, tarp jų – prestižinį „Olivier“ apdovanojimą už originalų „Glengarry Glen Ross“ pastatymą.  1983 m. J. Shepherdas glaudžiai bendradarbiavo su režisieriumi Billu Brydenu įvairiuose teatro projektuose, taip pat buvo dramaturgas, saksofonininkas ir džiazo pianistas.

Be televizijos ir teatro, aktorius pasirodė ir kine – 2007 m. filme „Auksinis kompasas“, kuriame vaidino kartu su Danieliu Craigu ir Nicole Kidman.

