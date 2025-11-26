 
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Putino būklė kelia klausimų: Kremliui teko aiškintis

2025-11-26 13:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-11-26 13:00

Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas trečiadienį turėjo aiškintis dėl Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino sveikatos.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)

Kaip rašo rusų propagandos agentūra TASS, D. Peskovas turėjo pakomentuoti „nusilpusį Putino balsą“, kuris buvo pastebimas jo kalbos Biškeke metu.

„Taip nutinka“, – pareiškė D. Peskovas.

Anot jo, tai įprastas dalykas.

Neseniai V. Putinas pats prakalbo apie savo sveikatąJis pareiškė, kad jis yra puikios sveikatos. Jam neseniai ligoninėje buvo atliktas sveikatos patikrinimas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Putino laukia svarbus susitikimas

V. Putino netrukus laukia susitikimas su JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniu Steve'u Witkoffu. Vašingtonui vedant derybas dėl plano, kuriuo siekiama nutraukti Rusijos karą prieš Ukrainą, Kremlius trečiadienį patvirtino, kad JAV pasiuntinys S. Witkoffas kitą savaitę lankysis Maskvoje, kur ketina susitikti su Rusijos prezidentu V. Putinu.

„Pasiektas preliminarus susitarimas dėl (S. Witkoffo) vizito Maskvoje kitą savaitę“, – Rusijos televizijai pareiškė V. Putino patarėjas užsienio politikos klausimais Jurijus Ušakovas ir pridūrė, kad jį lydės keletas kitų prezidento Donaldo Trumpo administracijos pareigūnų.

D. Trumpas antradienį pranešė, kad siunčia S. Witkoffą į Maskvą susitikti su V. Putinu. Jis paprašęs S. Witkoffo vykti į Maskvą ir aptarti su Kremliaus šeimininku „kelis ginčytinus punktus“, kurie neleidžia pasiekti susitarimo dėl Ukrainos, savo socialiniame tinkle „Truth Social“ rašė D. Trumpas. JAV vadovas sakė, kad prie S. Witkoffo gali prisijungti jo žentas Jaredas Kushneris.

Įnirtingos diskusijos vyksta nuo savaitgalio, kai Ukrainos ir JAV atstovai susitiko Ženevoje aptarti prieštaringai vertinamą pradinį D. Trumpo 28 punktų planą karui Ukrainoje užbaigti. Iš pradžių D. Trumpas norėjo, kad Kyjivas sutiktų su jo pasiūlymu iki šio ketvirtadienio – JAV Padėkos dienos. Tačiau pradinis planas sukėlė nerimą Ukrainoje ir Europoje. Pradinis JAV planas, buvęs labai palankus Rusijai, buvo pakeistas planu, kuriame labiau atsižvelgiama į Ukrainos interesus.

Žinia apie S. Witkoffo vizitą buvo patvirtinta po to, kai naujienų agentūra „Bloomberg“ pranešė, kad S. Witkoffas mokė J. Ušakovą, kaip V. Putinas turėtų kalbėtis su D. Trumpu apie galimą planą karui užbaigti.

„Gana dažnai kalbuosi su S. Witkoffu, tačiau šių pokalbių turinys yra konfidencialus“, – Rusijos televizijai tvirtino J. Ušakovas. Jis teigė, kad tokie pranešimai gali pakenkti JAV ir Rusijos santykiams, kurie esą yra „sunkiai kuriami“, ypač telefoniniais pokalbiais.

