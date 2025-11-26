 
Kalendorius
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

DI sukurtos „Ukrainos karių“ ašaros užtvindė socialinius tinklus: ekspertai įspėja apie naują rusų melo lygį

2025-11-26 12:28 / šaltinis: ELTA
2025-11-26 12:28

Ukrainos rytuose vis dar tęsiasi mūšiai dėl Pokrovsko kontrolės, tačiau prorusiškose socialinių tinklų paskyrose Maskva jau laimėjo: it virusas plintančiuose, dirbtinio intelekto sukurtuose vaizdo įrašuose vaizduojama besitraukianti Ukrainos kariuomenė, netikri, ašarojantys kareiviai.

Ukrainos kariuomenė (nuotr. SCANPIX)
13

Ukrainos rytuose vis dar tęsiasi mūšiai dėl Pokrovsko kontrolės, tačiau prorusiškose socialinių tinklų paskyrose Maskva jau laimėjo: it virusas plintančiuose, dirbtinio intelekto sukurtuose vaizdo įrašuose vaizduojama besitraukianti Ukrainos kariuomenė, netikri, ašarojantys kareiviai.

REKLAMA
1

Rusija jau daugiau nei metus bando užimti šį rytinėje Donecko srityje esantį logistikos centrą, o pastarosiomis savaitėmis ėmė jį pulti dar intensyviau ir, kaip matyti iš Karo tyrimų instituto paskelbtų mūšio lauko žemėlapių, jau artėja prie jo priemiesčių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nors kova tęsiasi, populiarūs socialinių tinklų įrašai byloja apie ką kitą: lapkričio mėnesį socialiniuose tinkluose plito dešimtys dirbtinio intelekto sukurtų vaizdo įrašų, kuriuose Ukrainos kariai sudeda ginklus arba lieja ašaras vykdami į frontą. Šie įrašai surinko milijonus peržiūrų.

REKLAMA
REKLAMA

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Tokie fiktyvūs vaizdo įrašai yra dalis „platesnio naratyvo, kurį matome nuo invazijos pradžios, neva (Ukrainos prezidentas Volodymyras) Zelenskis jaunus ir pagyvenusius žmones prieš jų valią siunčia į frontą, nes jiems (ukrainiečiams) nesiseka“, – pasakojo Strateginio dialogo instituto analitikas Pablo Maristany de las Casas.

REKLAMA

„Visada egzistuoja koks nors įvykis, kuriuo galima pagrįsti melagingą informaciją“, – pridūrė Prancūzijos Marselio universiteto tyrėja Carole Grimaud.

Tokiuose vaizdo įrašuose „pasinaudojama neapibrėžtumu, siekiant visuomenėje pasėti dvejones“, – naujienų agentūrai AFP sakė ji.

Vizualiniai trikčiai

Viename vaizdo įraše ukrainiečių karys, tvirtinantis, kad „palieka Pokrovską“, be jokio vargo žygiuoja, nors viena jo koja yra sugipsuota. Tartum ore kybo neštuvai, o fone pasirodo ir išnyksta kojos be kūno.

REKLAMA
REKLAMA

Tokie vizualiniai trikčiai vis dar yra būdingi generatyvinio dirbtinio intelekto sukurtam turiniui, tačiau plika akimi juos pastebėti darosi vis sunkiau.

Kituose fiktyviuose vaizdo įrašuose, kuriuose kartais matyti bendrovės „OpenAI“ vaizdo kūrimo įrankio „Sora“ logotipas, vaizduojami Ukrainos kariuomenės uniformas dėvintys kariai, kurie verkia ir maldauja, kad jų nesiųstų į frontą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kai kuriuose iš jų pasirodo ir Rusijos internetinių transliuotojų veidai.

Vienas iš jų – tremtyje gyvenantis rusas Alesejus Gubanovas, savo sukurtus vaizdo įrašus transliuojantis platformoje „YouTube“, kurio veidas pasirodė viename fiktyviame vaizdo įraše, kuriame parodytas raudantis ukrainiečių karys.

„Savaime suprantama, kad tai ne aš“, – sakė jis viename platformoje „YouTube“ paskelbtame vaizdo įraše.

REKLAMA

„Deja, daugybė žmonių tuo tiki... ir tai naudinga Rusijos propagandai.“

Silpnina kovinę dvasią

Europos skaitmeninės žiniasklaidos stebėjimo agentūros – ES finansuojamo faktų tikrinimo organizacijų tinklo – teigimu, nuo 2022 m., kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, jos bendruomenė paskelbė daugiau nei 2 tūkst. straipsnių, susijusių su karu Ukrainoje, o viena iš vis dažniau minimų temų tampa dirbtinis intelektas.

REKLAMA

Pileckio instituto Rusijos propagandos specialistas Ianas Garneris sakė, kad dezinformacija – „sena taktika, tačiau technologijos yra naujos“.

Tokie vaizdo įrašai „silpnina ukrainiečių kovinę dvasią, tarytum sakydami: „Žiūrėk, štai kažkas, panašus į tave, tai galėtų būti tavo brolis, tavo tėvas“, – paaiškino jis.

Tuo pačiu jie stiprina rusų dvasią, pridūrė jis.

„TikTok“ naujienų agentūrai AFP pranešė, kad paskyros, kurios, atrodo, yra susijusios su šiais vaizdo įrašais, buvo ištrintos, tačiau prieš tai vienas iš vaizdo įrašų surinko daugiau nei 300 tūkst. „patiktukų“ ir kelis milijonus peržiūrų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„OpenAI“ agentūrai AFP pareiškė atlikusi tyrimą, bet plačiau nieko nepaaiškino.

Tačiau tai neužkirto kelio šiems vaizdo įrašams plisti.

AFP juos rado, be kita ko, platformose „Instagram“, „Telegram“, „Facebook“ ir „X“ graikų, rumunų, bulgarų, čekų, lenkų ir prancūzų kalbomis parašytuose įrašuose, Rusijos savaitraščio interneto svetainėje ir viename serbų bulvariniame leidinyje.

REKLAMA

Fiktyvaus vaizdo įrašo poveikį sunku įvertinti, tačiau „kai jis rodomas vėl ir vėl, žmonių nuomonė gali pasikeisti“, sakė C. Grimaud.

Prokremliškoms temoms propaguoti naudojami ir DI pokalbių robotai.

Spalio mėnesį paskelbtoje Strateginio dialogo instituto tyrimo ataskaitoje buvo rašoma, kad iš visų išbandytų pokalbių robotų „beveik penktadalis atsakymų rėmėsi Rusijos valstybiniais šaltiniais“.

Nors kai kurios bendrovės parodė norą kovoti su netinkamu jų įrankių naudojimu, P. Maristany de las Casas tvirtino, kad „priemonės, kurių imasi šios bendrovės, neprilygsta informacinio karo mastui ir poveikiui“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
S. Witkoffo vizitas Rusijoje (nuotr. SCANPIX)
Paviešintas skandalingas pokalbis: Trumpo pasiuntinys mokė Putino padėjėją, kaip kalbėtis su Trumpu (23)
Baltuosiuose rūmuose užvirė konfliktas dėl Ukrainos ateities (nuotr. SCANPIX)
Baltuosiuose rūmuose užvirė konfliktas dėl Ukrainos ateities (20)
Zelenskis susitiko su Trumpu (nuotr. SCANPIX)
Oficialu: Zelenskis dar šią savaitę turėtų vykti pas Trumpą (10)
Zelenskis: Rusija siunčia neigiamus signalus dėl derybų (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis perspėjo dėl to, kas laukia artimiausiomis dienomis: „Suprantame, su kuo turime reikalų“ (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų