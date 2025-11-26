Aiškėja naujos detalės: Trumpo taikos planas Ukrainai buvo padarytas pagal Rusijos dokumentą

Šaltiniai sako, kad rusai dokumentą Donaldo Trumpo administracijai pateikė spalio viduryje.
Dokumente buvo išdėstytos Maskvos sąlygos karui Ukrainos užbaigti. Dokumentas buvo įteiktas aukšto lygio JAV pareigūnams po D. Trumpo ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimo Vašingtone.
Dokumente buvo pateiktos sąlygos, kurias Rusijos vyriausybė buvo anksčiau pateikusi derybų metu. Jose nurodomos Ukrainos nuolaidos. Jas Ukraina atmetė, pavyzdžiui, reikalavimą atsisakyti didelės dalies savo teritorijos rytuose.
JAV valstybės departamentas ir Rusijos bei Ukrainos ambasados Vašingtone neatsakė į prašymą pateikti komentarus agentūrai.
Trumpas siunčia specialųjį pasiuntinį Witkoffą į Maskvą susitikti su Putinu
JAV prezidentas D. Trumpas pareiškė siunčiantis savo specialųjį pasiuntinį Steve‘ą Witkoffą į Maskvą susitikti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
Jis paprašęs S. Witkoffo vykti į Maskvą ir aptarti su V. Putinu „kelis ginčytinus punktus“, kurie neleidžia pasiekti susitarimo dėl Ukrainos, rašė D. Trumpas antradienį savo socialiniame tinkle „Truth Social“.
Paraleliai JAV kariuomenės sekretorius Danas Driscollas derasi su Ukrainai, pridūrė D. Trumpas. Jis teigė, jog tikisi susitikti su V. Putinu ir Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, „tačiau tik tada, kai bus pasiektas susitarimas dėl šio karo pabaigos, arba pasiektas derybų baigiamasis etapas“.
Prieš tai D. Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas yra „labai arti“ susitarimo su Ukraina ir Rusija, kad užbaigtų beveik ketverius metus trunkantį jų karą.
„Mes tai pasieksime“, – sakė D. Trumpas per renginį prieš Padėkos dieną Baltuosiuose rūmuose.
