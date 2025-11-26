 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Markas Rutte atsakė, ar karas Ukrainoje gali baigtis dar 2025 m.

2025-11-26 10:46
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-11-26 10:46

NATO generalinis sekretorius Markas Rutte mano, kad karas Ukrainoje gali baigtis iki 2025 m. pabaigos. Apie tai jis kalbėjo interviu „El País“, rašo UNIAN.

Markas Rutte (nuotr. SCANPIX)
13

NATO generalinis sekretorius Markas Rutte mano, kad karas Ukrainoje gali baigtis iki 2025 m. pabaigos. Apie tai jis kalbėjo interviu „El País“, rašo UNIAN.

7

Anot jo, net jei bus pasirašytas susitarimas dėl Rusijos karo prieš Ukrainą pabaigos, „Rusija dar ilgai išliks ilgalaike grėsme“.

M. Rutte interviu metu pagyrė JAV prezidentą Donaldą Trumpą už tai, kad nuo vasario, kai jis pradėjo eiti prezidento pareigas, „nuosekliai bando išeiti iš aklavietės su Putinu, kad būtų užbaigtas šis baisus karas“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

NATO vadovas yra įsitikinęs, kad D. Trumpo taikos planas buvo „derybų tarp Ukrainos ir JAV pagrindas ir gera bazė tolesnėms diskusijoms“. Jo vertinimu, pasiūlyme buvo ir pagrįsti elementai, ir tokie, kurie reikalauja daugiau darbo ir dialogo. Būtent tai dabar daro ukrainiečiai ir JAV.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Rutte atsakė, ar karas baigsis šiemet

Interviu metu M. Rutte taip pat sulaukė klausimo, ar realu, kad karas baigtųsi dar šiemet.

„Žinoma. Mes visi meldžiamės, kad šis karas kuo greičiau baigtųsi. Noriu padaryti viską, kas įmanoma, kad padėčiau įgyvendinti prezidento Trumpo viziją siekiant šio tikslo. Visiškai pritariu Trumpo vizijai: šis žudymas turi baigtis“, – pabrėžia jis.

Skaičiuojama, kad nuo karo pradžios Rusija neteko maždaug milijono karių, įskaitant žuvusius ir sužeistus. M. Rutte pastebi, kad kariai žūsta „vos užkariaudami kokią nors teritoriją“.

Jo teigimu, šiais metais Rusija užėmė tik apie vieną proc. Ukrainos teritorijos ir per dieną pažengia tik keletą metrų.

„Jie jau 18 mėnesių bando užimti Pokrovską, bet iki šiol jos visiškai nekontroliuoja. Bandydami užimti šį miestą žuvo daugiau rusų nei ukrainiečių, kurie ten gyveno“, – pridūrė jis.

„Visada sunku prognozuoti, bet aš nuoširdžiai tikiuosi, kad taika įsigalės artimiausiu metu. Žinoma, po Ženevos derybų turėtų būti daugiau susitikimų, taip pat turėtų vykti atskiri, lygiagretūs susitikimai su ES ir NATO tam tikrais klausimais. Tačiau mes dar nesame toje stadijoje“, – priduria jis.

Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka

Trumpas atšaukia ketvirtadienio terminą, iki kurio Ukraina ir Rusija turi sudaryti taikos susitarimą

JAV prezidentas D. Trumpas antradienį atsitraukė nuo ketvirtadienio termino, iki kurio pabaigos Ukraina turi pritarti JAV remiamam taikos planui.

Jis tai pareiškė žurnalistams lėktuve „Air Force One“, skrisdamas į Floridą švęsti Padėkos dieną, praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi „Reuters“.

„Terminas man baigsis tada, kai viskas bus baigta“, – sakė jis.

Baltųjų rūmų šeimininkas taip pat pažymėjo, kad JAV derybininkai daro pažangą diskusijose su Rusija ir Ukraina, o Maskva esą sutiko su tam tikromis nuolaidomis. Jis jų nedetalizavo.

Ankstesniuose pranešimuose teigiama, kad jautriausias teritorinių nuolaidų klausimas bus aptariamas lyderių lygiu – D. Trumpo ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pokalbiuose.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas pasirašė „didelį, gražų“ išlaidų įstatymą (nuotr. SCANPIX)
Aiškėja naujos detalės: Trumpo taikos planas Ukrainai buvo padarytas pagal Rusijos dokumentą
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Paviešinus skandalingą pokalbį – pirmas komentaras iš paties Putino padėjėjo (22)
Rutte: NATO aplenkė Rusiją šaudmenų gamyboje (nuotr. SCANPIX)
NATO vadovas Rutte atskleidė, kada Putinas sutiks su taika Ukrainoje ir kada nebenorės pulti (7)
Zelenskis rėžė, ką galvoja apie „dalinę“ narystę ES: „Kaip galima taip manyti?“ (nuotr. SCANPIX)
„Daug kas priklauso nuo Amerikos“: Zelenskis atvirai apie naująjį JAV planą (8)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

