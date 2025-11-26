Markas Rutte atsakė, ar karas Ukrainoje gali baigtis dar 2025 m.

Anot jo, net jei bus pasirašytas susitarimas dėl Rusijos karo prieš Ukrainą pabaigos, „Rusija dar ilgai išliks ilgalaike grėsme“.
M. Rutte interviu metu pagyrė JAV prezidentą Donaldą Trumpą už tai, kad nuo vasario, kai jis pradėjo eiti prezidento pareigas, „nuosekliai bando išeiti iš aklavietės su Putinu, kad būtų užbaigtas šis baisus karas“.
NATO vadovas yra įsitikinęs, kad D. Trumpo taikos planas buvo „derybų tarp Ukrainos ir JAV pagrindas ir gera bazė tolesnėms diskusijoms“. Jo vertinimu, pasiūlyme buvo ir pagrįsti elementai, ir tokie, kurie reikalauja daugiau darbo ir dialogo. Būtent tai dabar daro ukrainiečiai ir JAV.
Rutte atsakė, ar karas baigsis šiemet
Interviu metu M. Rutte taip pat sulaukė klausimo, ar realu, kad karas baigtųsi dar šiemet.
„Žinoma. Mes visi meldžiamės, kad šis karas kuo greičiau baigtųsi. Noriu padaryti viską, kas įmanoma, kad padėčiau įgyvendinti prezidento Trumpo viziją siekiant šio tikslo. Visiškai pritariu Trumpo vizijai: šis žudymas turi baigtis“, – pabrėžia jis.
Skaičiuojama, kad nuo karo pradžios Rusija neteko maždaug milijono karių, įskaitant žuvusius ir sužeistus. M. Rutte pastebi, kad kariai žūsta „vos užkariaudami kokią nors teritoriją“.
Jo teigimu, šiais metais Rusija užėmė tik apie vieną proc. Ukrainos teritorijos ir per dieną pažengia tik keletą metrų.
„Jie jau 18 mėnesių bando užimti Pokrovską, bet iki šiol jos visiškai nekontroliuoja. Bandydami užimti šį miestą žuvo daugiau rusų nei ukrainiečių, kurie ten gyveno“, – pridūrė jis.
„Visada sunku prognozuoti, bet aš nuoširdžiai tikiuosi, kad taika įsigalės artimiausiu metu. Žinoma, po Ženevos derybų turėtų būti daugiau susitikimų, taip pat turėtų vykti atskiri, lygiagretūs susitikimai su ES ir NATO tam tikrais klausimais. Tačiau mes dar nesame toje stadijoje“, – priduria jis.
Trumpas atšaukia ketvirtadienio terminą, iki kurio Ukraina ir Rusija turi sudaryti taikos susitarimą
JAV prezidentas D. Trumpas antradienį atsitraukė nuo ketvirtadienio termino, iki kurio pabaigos Ukraina turi pritarti JAV remiamam taikos planui.
Jis tai pareiškė žurnalistams lėktuve „Air Force One“, skrisdamas į Floridą švęsti Padėkos dieną, praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi „Reuters“.
„Terminas man baigsis tada, kai viskas bus baigta“, – sakė jis.
Baltųjų rūmų šeimininkas taip pat pažymėjo, kad JAV derybininkai daro pažangą diskusijose su Rusija ir Ukraina, o Maskva esą sutiko su tam tikromis nuolaidomis. Jis jų nedetalizavo.
Ankstesniuose pranešimuose teigiama, kad jautriausias teritorinių nuolaidų klausimas bus aptariamas lyderių lygiu – D. Trumpo ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pokalbiuose.
