  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

28-erių vyras bus teisiamas dėl Ukrainos vėliavos išniekinimo: apgadino ir automobilį su ukrainietiškais numeriais

2025-11-26 10:58 / šaltinis: ELTA
2025-11-26 10:58

Panevėžio apskrities gyventojas bus teisiamas dėl Ukrainos vėliavos išniekinimo – 28 metų vyras nuo pastato pavogė šios šalies vėliavą ir sugrūdo į apgadintą mašiną ukrainietiškais numeriais.

Eitynės „Nepriklausomybės atkūrimo kelias“. ELTA / Orestas Gurevičius

4

Prokuratūra trečiadienį pranešė, kad Panevėžio apylinkės prokuratūros prokuroras baigė ikiteisminį tyrimą dėl užsienio valstybės simbolio išniekinimo, kurstymo prieš bet kokios tautos žmonių grupę bei viešosios tvarkos pažeidimo. Jaunas vyras kaltinamas nuo pastato Panevėžyje pavogęs valstybinę Ukrainos Respublikos vėliavą bei apgadinęs automobilį ukrainietiškais valstybiniais numeriais.

Incidentas Panevėžyje įvyko pernai birželį. Naktį nuo Specialiųjų tyrimų tarnybos pastato Vasario 16-osios gatvėje dingo oficialiai iškelta Ukrainos vėliava mediniu kotu ir metaliniu antgaliu. Tą pačią naktį ji rasta kitame miesto rajone, per išdaužtą stiklą įkišta į automobilį „Toyota“ ukrainietiškais registracijos numeriais.

Dėl šių įvykių buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal tris Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso straipsnius – dėl viešosios tvarkos pažeidimo, užsienio valstybės simbolių išniekinimo ir kurstymo prieš kitą tautinę ar etninę grupę. Tyrimui vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros prokuroras Mindaugas Ražauskas, o tyrimą atliko Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai.

Nors šias nusikalstamas veikas padaręs asmuo, stengdamasi likti neatpažintas, ėmėsi įvairių atsargumo priemonių, teisėtvarkos pareigūnai nustatė įtariamąjį. Paaiškėjo, kad tai – 28 metų vieno Panevėžio apskrities rajono gyventojas, Panevėžyje dirbantis pavežėju. Sulaikytas jaunas vyras prisipažino miesto centre nukabinęs Ukrainos vėliavą, kurią vėliau sugrūdo į automobilį, prieš tai išdaužęs visus jo langus specialiu plaktuku. Šį automobilį jis pasirinko, nes ant transporto priemonės buvo ukrainietiški registracijos numeriai.

„Įtariamasis savo kaltę pripažįsta ir teigia savo poelgiu išreiškęs neigiamą požiūrį į Lietuvoje gyvenančius karo pabėgėlius iš Ukrainos bei Lietuvos paramą šią šaliai“, – sakė ikiteisminiam tyrimui vadovavęs prokuroras M. Ražauskas.

Baudžiamasis kodeksas už nusikalstamas veikas, kuriomis kaltinamas minėtas asmuo, numato viešuosius darbus, baudą, laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimą iki 2 metų.

Ukrainos vėliavas Lietuvos institucijos ir gyventojai laiko iškėlę solidarizuodamiesi su Rusijos agresiją patiriančia šalimi.

