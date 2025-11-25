 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Teismas: ES šalys privalo pripažinti kitoje valstybėje sudarytas tos pačios lyties asmenų santuokas

2025-11-25 11:41 / šaltinis: BNS
2025-11-25 11:41

Aukščiausias Europos Sąjungos (ES) teismas antradienį nusprendė, kad Bendrijos narės privalo pripažinti kitose valstybėse narėse įregistruotas tos pačios lyties asmenų santuokas.

LGBT vėliava (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)

Aukščiausias Europos Sąjungos (ES) teismas antradienį nusprendė, kad Bendrijos narės privalo pripažinti kitose valstybėse narėse įregistruotas tos pačios lyties asmenų santuokas.

2

Sprendimas priimtas po to, kai teismas gavo dviejų Vokietijoje susituokusių lenkų, kurie bandė persikelti į Lenkiją ir paprašė ten įregistruoti santuokos liudijimą, skundą. 

Lenkijoje sutuoktiniams buvo paaiškinta, kad šalies įstatymai neleidžia tos pačios lyties asmenų santuokų.

„Minėti sutuoktiniai, kaip ES piliečiai, turi teisę laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje bei teisę gyventi įprastą šeimyninį gyvenimą, naudodamiesi šia teise ir grįžę į savo kilmės valstybę narę“, – teigiama Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) išplatintame pareiškime. 

Jame priduriama, kad toks Lenkijos atsisakymas prieštarauja ES teisėms ir pažeidžia ne tik laisvę judėti bei gyventi, bet ir pagrindinę teisę į pagarbą privačiam bei šeimos gyvenimui.

