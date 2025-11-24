 
Kalendorius
Lapkričio 24 d., pirmadienis
Vilnius 0°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Apeliacinis teismas paliko galioti 13 metų bausmę nuteistajam dėl narkotikų kontrabandos

2025-11-24 13:06 / šaltinis: BNS
2025-11-24 13:06

Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti Klaipėdos apygardos teismo nuosprendį, kuriuo Tomui Čepauskui už labai didelio kiekio kokaino, amfetamino ir MDMA kontrabandą bei neteisėtą disponavimą kvaišalais skirta 13 metų laisvės atėmimo, pirmadienį pranešė Generalinė prokuratūra.

Padavė į teismą buvusią žmoną, nes ši jį pravardžiavo ir prisiteisė pinigų (nuotr. SCANPIX)

Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti Klaipėdos apygardos teismo nuosprendį, kuriuo Tomui Čepauskui už labai didelio kiekio kokaino, amfetamino ir MDMA kontrabandą bei neteisėtą disponavimą kvaišalais skirta 13 metų laisvės atėmimo, pirmadienį pranešė Generalinė prokuratūra.

REKLAMA
0

Apeliacinės instancijos teismas taip pat pripažino teisėtu pirmosios instancijos teismo sprendimą taikyti išplėstinį turto konfiskavimą ir konfiskuoti visą T. Čepausko ir jo sutuoktinės vardu registruotą nekilnojamąjį bei kilnojamąjį turtą: gyvenamąjį namą, žemės sklypus, transporto priemones, vertingus daiktus ir pinigines lėšas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Viso konfiskuoto turto vertė nusikaltimų padarymo metu viršijo 400 tūkst. eurų. Teismų vertinimu, T. Čepausko turto vertė neatitiko jo teisėtų pajamų, todėl yra pagrindas manyti, kad šis turtas įgytas nusikalstamu būdu.

REKLAMA
REKLAMA

Bylos duomenimis, 2023 metų pavasarį T. Čepauskas įkalbėjo E. D. vykti į Nyderlandus, kad šis įsigytų narkotikų ir pargabentų juos į Lietuvą. Už šią užduotį T. Čepauskas pažadėjo E. D. sumokėti 2,3 tūkst. eurų ir narkotikų įsigijimui davė beveik 27 tūkst. eurų grynaisiais.

REKLAMA

2023 metų gegužės 6 dieną E. D. išvyko į Nyderlandus, kur už T. Čepausko duotus pinigus iš jo nurodytų narkotikų pardavėjų įsigijo apie 6 kilogramus amfetamino, kokaino ir MDMA tablečių. Įsigytas narkotines medžiagas jis paslėpė lagamine tarp savo daiktų ir 2023 metų gegužės 10 dieną grįžo į Lietuvą, kur buvo sulaikytas policijos pareigūnų. Tą pačią dieną buvo sulaikytas ir T. Čepauskas.

REKLAMA
REKLAMA

Baudžiamosios bylos duomenimis, analogiškus nusikaltimus – narkotikų kontrabandą, disponavimą tokiomis medžiagomis ir jų platinimą – T. Čepauskas galėjo vykdyti ne vienerius metus ir iš tokios veiklos turėti pajamų.

Klaipėdos apygardos teismas T. Čepauskui skyrė 13 metų laisvės atėmimo bausmę ir konfiskavo daugiau nei 400 tūkst. eurų vertės turtą.

E. D., padėjusiam atskleisti nusikaltimus ir davusiam išsamius parodymus, skirta ketverių metų laisvės atėmimo bausmė, taip pat konfiskuota beveik 600 eurų.

Lietuvos apeliacinio teismo nutartis įsiteisėjo iš karto, tačiau dar gali būti skundžiama kasacine tvarka Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų