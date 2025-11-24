Apeliacinis teismas paliko galioti 13 metų bausmę nuteistajam dėl narkotikų kontrabandos

Apeliacinės instancijos teismas taip pat pripažino teisėtu pirmosios instancijos teismo sprendimą taikyti išplėstinį turto konfiskavimą ir konfiskuoti visą T. Čepausko ir jo sutuoktinės vardu registruotą nekilnojamąjį bei kilnojamąjį turtą: gyvenamąjį namą, žemės sklypus, transporto priemones, vertingus daiktus ir pinigines lėšas.
Viso konfiskuoto turto vertė nusikaltimų padarymo metu viršijo 400 tūkst. eurų. Teismų vertinimu, T. Čepausko turto vertė neatitiko jo teisėtų pajamų, todėl yra pagrindas manyti, kad šis turtas įgytas nusikalstamu būdu.
Bylos duomenimis, 2023 metų pavasarį T. Čepauskas įkalbėjo E. D. vykti į Nyderlandus, kad šis įsigytų narkotikų ir pargabentų juos į Lietuvą. Už šią užduotį T. Čepauskas pažadėjo E. D. sumokėti 2,3 tūkst. eurų ir narkotikų įsigijimui davė beveik 27 tūkst. eurų grynaisiais.
2023 metų gegužės 6 dieną E. D. išvyko į Nyderlandus, kur už T. Čepausko duotus pinigus iš jo nurodytų narkotikų pardavėjų įsigijo apie 6 kilogramus amfetamino, kokaino ir MDMA tablečių. Įsigytas narkotines medžiagas jis paslėpė lagamine tarp savo daiktų ir 2023 metų gegužės 10 dieną grįžo į Lietuvą, kur buvo sulaikytas policijos pareigūnų. Tą pačią dieną buvo sulaikytas ir T. Čepauskas.
Baudžiamosios bylos duomenimis, analogiškus nusikaltimus – narkotikų kontrabandą, disponavimą tokiomis medžiagomis ir jų platinimą – T. Čepauskas galėjo vykdyti ne vienerius metus ir iš tokios veiklos turėti pajamų.
Klaipėdos apygardos teismas T. Čepauskui skyrė 13 metų laisvės atėmimo bausmę ir konfiskavo daugiau nei 400 tūkst. eurų vertės turtą.
E. D., padėjusiam atskleisti nusikaltimus ir davusiam išsamius parodymus, skirta ketverių metų laisvės atėmimo bausmė, taip pat konfiskuota beveik 600 eurų.
Lietuvos apeliacinio teismo nutartis įsiteisėjo iš karto, tačiau dar gali būti skundžiama kasacine tvarka Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
