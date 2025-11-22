 
Kalendorius
Lapkričio 22 d., šeštadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Usovo nepilnamečių tvirkinimo byla pasiekė finišą – Teismas paskelbė verdiktą

2025-11-22 14:29 / šaltinis: ELTA
2025-11-22 14:29

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) buvusį renginių organizatorių ir vedėją Viktorą Usovą galutinai nuteisė dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius.

Viktoras Usovas (nuotr. stop kadras)

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) buvusį renginių organizatorių ir vedėją Viktorą Usovą galutinai nuteisė dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius.

REKLAMA
0

Kaip Eltai teigė LAT atstovė spaudai Tautvilė Merkevičiūtė, teismas galutinį sprendimą V. Usovo byloje priėmė antradienį.

LAT pripažino, kad A. Usovas buvo pagrįstai nuteistas dėl lytinės aistros tenkinimo pažeidžiant nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvę, dėl jaunesnių nei šešiolikos metų asmenų tvirkinimo bei vaikų įtraukimo girtauti. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kasacinis teismas priėjo išvados, jog minėtas asmuo pagrįstai nuteistas iš viso dėl 14 nusikalstamos veikos epizodų.

REKLAMA
REKLAMA

Nuteistasis V. Usovas kasaciniu skundu prašė panaikinti apkaltinamąjį apeliacinės instancijos teismo nuosprendį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka. Šis vyro prašymas buvo atmestas.

REKLAMA

„LAT, išnagrinėjęs A. Usovo kasacinį skundą, pripažino nepagrįstais jo motyvus dėl šališkų teismų, kriminalinės žvalgybos duomenų panaudojimo pradedant ikiteisminį tyrimą, taip pat pripažino nepagrįstais skundo argumentus dėl parodymų atpažinti kaltininką pagal nuotrauką teisėtumo bei dėl vieno iš nukentėjusiųjų įtraukimo girtauti“, – nurodė LAT atstovė T. Merkevičiūtė.

REKLAMA
REKLAMA

Kasacinis teismas, nustatęs procesinius pažeidimus, nutraukė dalį bylos dėl grasinimo nužudyti, pagal kurią vyrui buvo skirta 45 parų arešto bausmė. Atėmus šią bausmę iš galutinės, nutarta, kad V. Usovui liko 4 metai 4 mėnesiai ir 15 dienų laisvės atėmimo.

LAT nekeitė vyrui skirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymo tvarkos – kaip ir buvo nuspręsta anksčiau, V. Usovas nedelsiant atliks 2 metų laisvės atėmimo bausmę, o likusios bausmės vykdymas atidedamas 3 metams. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vyras tenkino lytinę aistrą su nepilnamečiais už atlygį

Klaipėdos apygardos teismas sausį buvusį žinomą renginių organizatorių ir vedėją, buvusį krepšinio klubo „Neptūnas“ projektų vadovą V. Usovą pripažino kaltu dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius.

Teismas nustatė, kad per 5 metus (2013-2018 m.) V. Usovas Klaipėdos, Tauragės, Kretingos rajonų, Palangos ir Mažeikių miesto apylinkėse, skirtingų markių automobiliuose bei lauke, šalia automobilių, tenkino lytinę aistrą su nepilnamečiais už piniginį ir kitokį materialinį atlygį (alkoholinius gėrimus, cigaretes), atliko tvirkinamuosius veiksmus. 

REKLAMA

Bylos duomenimis, V. Usovas nepilnamečiams pirko ir davė gerti alkoholinius gėrimus ir tokiu būdu įtraukė juos girtauti. Be to, dviem nepilnamečiams atsisakius automobilyje gerti bei tenkinti jo atžvilgiu lytinę aistrą bei vienam iš jų pagrasinus pranešti policijai, kaltinamasis, siekdamas juos įbauginti, išsitraukė pistoletą ir grasino nepilnamečiams asmenims.

REKLAMA

Apygardos teismas konstatavo, kad V. Usovo kaltė dėl visų jam inkriminuotų nusikalstamų veikų yra visiškai įrodyta. Bylos duomenimis, vyras nusikaltimus padarė prieš 12 nepilnamečių berniukų. Anot teisėsaugos, nepilnamečius nuteistasis susirasdavo dienos centruose bei internete.

V. Usovas anksčiau buvo krepšinio klubo „Neptūnas“ projektų vadovu, vykdė socialinius projektus vaikams, 2009-aisiais jis buvo pripažintas pilietiškiausiu jaunu žmogumi Klaipėdoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų