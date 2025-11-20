„Bloomberg“: Zelenskiui daromas spaudimas sutikti su taikos planu

Ukrainos prezidentas V. Zelenskis bando atsispirti potencialiai žeminančiam taikos susitarimui, kurį, kaip praneša „Bloomberg“, pasiūlė JAV pareigūnai.
Su situacija susipažinęs šaltinis teigė, kad Ukrainos prezidentas turi priimti susitarimą, parengtą suderinus su Maskva.
Ketvirtadienį, lapkričio 20 d., V. Zelenskis Kyjive surengs derybas su JAV karine delegacija.
Pasak su šiuo klausimu susipažinusių asmenų, amerikiečių delegacija, kuri jau surengė kelis susitikimus Ukrainoje – visų pirma su premjere Julija Sviridenko ir ginkluotųjų pajėgų vyriausiuoju vadu Oleksandru Syrskiu – svarstys būdus, kaip priversti Rusiją nutraukti karo veiksmus.
Zelenskis susiduria su JAV spaudimu
JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos parengtame plane dėl derybų atnaujinimo numatyti 28 punktai.
Jis sukurtas pagal Gazos Ruožo ugnies nutraukimo susitarimo modelį.
Leidinys pažymi, kad plane išdėstyti gerai žinomi Rusijos reikalavimai dėl nuolaidų, kuriuos Kyjivas ne kartą pavadino nepriimtinais. Dėl to iki šiol nepavyko pasiekti ugnies nutraukimo Ukrainoje.
Kaip rašoma straipsnyje, V. Zelenskis susiduria su JAV spaudimu, raginančiu jį daryti nuolaidas, kad būtų sustabdytas karas.
