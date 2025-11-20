Jis kartais klausia Latvijos pareigūnų, kodėl Latvija neišardė senojo geležinkelio palei sieną.
„Ten yra 40 kilometrų geležinkelio bėgių, kurių plotis toks pat, kaip Rusijoje. Jei jų nenaudojate, jei nevežate krovinių į Rusiją, o to ir nedarote, ir jei neperkate prekių iš Rusijos, to irgi nedarote, tai kam jums apskritai reikalingas šis geležinkelis? Tiesiog atsikratykite jo!“ – pabrėžė C. Smithas.
Amerikiečių karo ekspertas, analizavęs karą Ukrainoje, padarė išvadą, kad geležinkelis buvo vienintelė priežastis, kodėl Rusija galėjo padaryti tai, ką padarė per pirmuosius šešis karo mėnesius, ir net po to, kai pasitraukė ir susikoncentravo aplink Donecką.
„Vienintelė priežastis, kodėl jie šiandien geba aprūpinti savo kariuomenę, yra geležinkeliai. Taip Rusija kariauja, naudodama geležinkelius. Jei Baltijos valstybės nori užkirsti kelią invazijai, tai nugriaukite rusiško standarto geležinkelio bėgius. Atsikratykite jų“, – LETA sakė C. Smithas.
Pasak jo, visi bėgiai į rytus nuo Daugpilio turėtų išnykti, paliekant tik tuos, kurie yra tikrai reikalingi, pavyzdžiui, į vakarus ir pietus nuo Daugpilio.
Ekspertas supranta, kad naujos europinės vėžės bėgių linijos statyba užtruktų daug laiko, tačiau pabrėžė, kad Latvijai tokių bėgių reikia dėl daugelio priežasčių, ne vien karinių.
„Trims Baltijos šalims siekiant glaudžiau bendradarbiauti ekonomikos srityje, europinė geležinkelio vėžė suteikia daug geresnes galimybes transportuoti krovinius nei laivai. Taip, laivyba vis dar yra pigiausias būdas gabenti krovinius. Tačiau geležinkelis kariniu požiūriu tikrai labiau reikalingas“, – sakė C. Smithas.
Rusija bando bauginti Vakarus savo dronais
Paklaustas apie įvairias Rusijos provokacijas Vakaruose, ekspertas sutiko, kad jos skirtos NATO atsakui ir Aljanso šalių reakcijai patikrinti, tiek kolektyviai, tiek individualiai.
„Manau, tai ženklas, kad Rusija nesugeba pasiekti savo tikslų Ukrainoje, todėl jai reikia kažko kito, apie ką galėtų kalbėti savo žmonėms. Viskas labai susiję su vidaus auditorija. Kokią žinią Kremlius gali nusiųsti visai Rusijai? Jie vis dar nelaimėjo Ukrainoje. Jie nuolat sako, kad laimės, bet nelaimi. Jiems reikia naujo naratyvo“, – mano C. Smithas.
Jis mato tam tikrą priežastį, kodėl Rusija bando bauginti Vakarus savo dronais, kai dabar Ukraina ir Rusija yra dvi didžiausios pasaulyje dronų karo ekspertės.
„NATO dar nėra dronų karo ekspertas. Kinija irgi galbūt nemažai žino apie dronų karą, bet niekas nežino tiksliai, nes mes nieko nematėme iš jų pusės. Jie to nedarė, bet kol nepadarysi, nieko neišmoksi. Nieko nėra panašaus į mūšį, kol jo nepatiri, o tą patiria tik Ukraina ir Rusija, nuolat kariaujančios tarpusavyje“, – sakė C. Smithas.
