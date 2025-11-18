„Pats laikas veikti drąsiai“: JAV ambasadorius prabilo, kokios pozicijos turėtų imtis ES

Pasak jo, jie turi tęsti planų įgyvendinimą dėl įšaldytų Rusijos turtų panaudojimo Ukrainos kariniams veiksmams finansuoti.
JAV ambasadorius M. Whitakeris sakė, kad tai bus „reikšmingas žingsnis“ siekiant „kelerius metus“ išlaikyti mažėjantį Kyjivo finansavimą ekonominiu ir kariniu požiūriu.
„Pats laikas veikti drąsiai“
„Bet manau, kad tai taip pat reikš naują žingsnį – agresyvesnę Europos politiką. Dabar pats laikas veikti drąsiai“, – pareiškė jis.
Pažymima, kad Europos Sąjunga bando suderinti planą, kaip panaudoti įšaldytus Rusijos turtus Ukrainos finansavimui užtikrinti.
Belgija, valstybė narė, kurioje saugoma didžioji dalis bendrovės „Euroclear“ turto, pareiškė prieštaravimus dėl galimų teisminių ieškinių ir baudžiamųjų priemonių iš Rusijos pusės.
