TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„Pats laikas veikti drąsiai“: JAV ambasadorius prabilo, kokios pozicijos turėtų imtis ES

2025-11-18 15:58 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-18 15:58

JAV ambasadorius prie NATO Matthew Whitakeris pareiškė, kad Europos sąjungininkai turėtų užimti „agresyvesnę“ poziciją Maskvos atžvilgiu, rašo „Bloomberg“.

Matthew Whitakeris (nuotr. SCANPIX)
13

0

Pasak jo, jie turi tęsti planų įgyvendinimą dėl įšaldytų Rusijos turtų panaudojimo Ukrainos kariniams veiksmams finansuoti.

JAV ambasadorius M. Whitakeris sakė, kad tai bus „reikšmingas žingsnis“ siekiant „kelerius metus“ išlaikyti mažėjantį Kyjivo finansavimą ekonominiu ir kariniu požiūriu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pats laikas veikti drąsiai“

„Bet manau, kad tai taip pat reikš naują žingsnį – agresyvesnę Europos politiką. Dabar pats laikas veikti drąsiai“, – pareiškė jis.

Pažymima, kad Europos Sąjunga bando suderinti planą, kaip panaudoti įšaldytus Rusijos turtus Ukrainos finansavimui užtikrinti.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Belgija, valstybė narė, kurioje saugoma didžioji dalis bendrovės „Euroclear“ turto, pareiškė prieštaravimus dėl galimų teisminių ieškinių ir baudžiamųjų priemonių iš Rusijos pusės.

