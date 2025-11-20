 
„Nestebina, kad europiečiai nieko apie tai nežino“ – JAV ir Rusijos derybų užkulisių sąmokslo teorijos

2025-11-20 13:05 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-20 13:05

Naujų pasiūlymų dėl karo Ukrainoje nutraukimo autoriai juos rengė ne tik nesikonsultuodami su Kyjivu ir Europa, kas jau tapo įprasta, bet ir su atitinkamomis JAV institucijomis. Tiesa, kol kas nėra aišku, kas JAV administracijoje nutekina informaciją apie pačias derybas. Šiame kontekste vienas iš aktyviausių Ukrainos rėmėjų Donaldo Trumpo administracijoje ruošiasi atsistatydinti, rašoma „The Moscow Times“. 

13

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Keletas asmenų, kurie turėjo būti informuoti apie tokį planą Baltuosiuose rūmuose ir Valstybės departamente, apie jį nieko nežinojo, pasakojo „Politico“ du JAV pareigūnai. Vieno iš jų teigimu, nebuvo „jokio tarpinstitucinio koordinavimo“. Planą pagal D. Trumpo nurodymą pradėjo rengti valstybės sekretorius Marco Rubio, specialusis pasiuntinys Steve’as Witkoffas ir prezidento žentas Jaredas Kushneris, kurie konsultavosi su Rusijos tiesioginių investicijų fondo direktoriumi Kirilu Dmitrijevu, pranešė „The Wall Street Journal“. Keletas Vakarų žiniasklaidos priemonių vadina S. Witkoffą, kuris jau ne kartą bandė parengti taikos pasiūlymus, pagrindiniu autoriumi.

Šį kartą Rusija, matyt, pakartojo reikalavimus, kuriuos M. Rubio jau atmetė derybų dėl D. Trumpo ir Vladimiro Putino susitikimo Budapešte metu ir kurie yra nepriimtini Kyjivui, teigia vienas iš „Politico“ šaltinių. Tačiau jie ir vėl, nors ir šiek tiek pakoreguoti, atsidūrė naujajame plane. 

„Rusai aiškiai nusprendė, kad Witkoffas yra žmogus, pasirengęs ginti jų interesus, – sakė leidiniui vienas iš Europos Sąjungos gynybos ministerijų pareigūnų. – Su europiečiais šiuo klausimu nebuvo konsultuotasi. Tačiau Baltuosiuose rūmuose yra grupė, kuri jau seniai laiko europiečius taikos proceso eigos „sobotuotojais“, nuolat nutekinančiais informaciją, taigi tam tikra prasme tai nėra stebėtina“.

Kas skleidžia informaciją?

Šiame kontekste, kuomet vos prieš mėnesį analogiški Rusijos reikalavimai buvo atmesti, atšauktas turėjęs Budapešte įvykti D. Trumpo ir V. Putino susitikimas, o pačiai Rusijai JAV įvedė griežtas sektorines sankcijas, tokių pačių Rusijos reikalavimų paviešinimas atrodo keistai.

Tai galėtų reikšti kardinalų JAV požiūrio į konfliktą Ukrainoje pasikeitimą, ko kol kas nerodo vieši komentarai, arba Rusijos ir Rusijos politiką atstovaujančių JAV administracijos atstovų sąmoningi nutekinimai žiniasklaidai, siekiant sustiprinti Rusijos derybinę poziciją.

Ukraina kol kas neįtraukta į derybas, jeigu jos išvis vyksta

Londonas taip pat nebuvo informuotas apie šiuos pasiūlymus, nepaisant artimų nacionalinio saugumo patarėjo Jonathano Powello ir S. Witkoffo santykių, sakė vienas britų diplomatas. 

Kitas britų pareigūnas sakė, kad nemano, jog naujasis planas yra kažkas rimto.

Berlyne taip pat nieko apie vykstančias derybas nežinojo. „Mums apie tai nebuvo pranešta“, – trečiadienį, kai pasirodė pirmosios žinios apie planą, pareiškė Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephullas. Jis pridūrė, kad Vakarų šalys deda pastangas, kad priverstų Kremlių derėtis: „Mes sutelkiame dėmesį į paramą Ukrainai ir taip aiškiai duodame Putinui suprasti, kad derybų procesui nėra alternatyvos“.

Remiantis NBC informuotų šaltinių duomenimis, Ukraina nedalyvavo rengiant JAV taikos planą ir jai buvo pranešta tik apie jo „bendrus bruožus“. Volodymyras Zelenskis tariamai turėjo susitikti su S. Witkoffu Turkijoje šią savaitę, bet susitikimas buvo atšauktas.

Nepaisant šių pranešimų, V. Zelenskis viešumoje laikosi pozicijos pasitikėti D. Trumpo veiksmais ir ne sykį pakartojo, kad „vienintelis D. Trumpas ir JAV gali sustabdyti Rusijos agresiją“. Tačiau daugiau kažkaip galimų derybų eigos jis nekomentavo.

Šiomis aplinkybėmis atsistatydinti ruošiasi Keithas Kelloggas, kurį Trumpas iš pradžių paskyrė specialiuoju pasiuntiniu Ukrainoje ir kuris rėmė jos poziciją. Tačiau pagrindinį vaidmenį derybose dėl taikos su Rusija atliko S. Witkoffas, oficialiai einantis specialiojo atstovo Artimuosiuose Rytuose pareigas. Nors ir jis sulaukė viešos paties D. Trumpo kritikos kaip „nelabai suprantantis Rusijos konteksto“. Vieno viešo pasisakymo metu D. Trumpas stebėjosi, ką tiek valandų užsidaręs su V. Putinu veikė jo patarėjas. K. Kellogas kolegoms pranešė, kad planuoja palikti savo postą sausio mėnesį, WSJ pranešė administracijos atstovas.

