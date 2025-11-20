Iššifravo paslaptingą Witkoffo žinutę: kas nutekino JAV taikos plano detales?

Vienas iš pirmųjų S. Whitkoffo įrašą pastebėjo žurnalistas Michaelas Weissas. D. Trumpo specialusis pasiuntinys savo komentaru atsakė į „Axios“ žurnalisto Barako Ravido publikaciją, kurioje jis dalijosi informacija apie naują JAV planą, kaip užbaigti karą Ukrainoje.
„Turbūt jis gavo tai iš K“, – parašė rašė S. Witkoffas. Vakarų žiniasklaida spėja, kad „K“ yra Kirilas Dmitrijevas, specialusis Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino pasiuntinys.
Looks like Steve Witkoff tweeted what was meant to be a DM, saying the content for this much-discussed Axios story must have come from "K." Almost certainly this refers to Kirill Dmitriev, who is quoted in the story. But it seems the Russian side is leaking this for a reason.…
„Axios“ minėtą medžiagą paskelbė trečiadienį. Leidinys nurodo, kad taikos planas karui Ukrainoje užbaigti susideda iš 28 punktų, o jo rengimui vadovauja S. Witkoffas, kuris išsamiai aptarė planą su Rusijos prezidento specialiuoju atstovu Kirilu Dmitrijevu.
„Axios“ tekste cituojami ir paties K. Dmitrijevo žodžiai, kuris patvirtino plano parengimą, pridurdamas: „manome, kad Rusijos pozicija tikrai išgirsta“. Tačiau K. Dmitrijevas tuo metu plano detalių neatskleidė – jos pasirodė vėliau tą pačią dieną žiniasklaidoje.
Ne pirmas kartas
Didelis skandalas, susijęs su informacijos nutekėjimu iš D. Trumpo komandos, įsiplieskė 2025 m. pavasarį, kai „The Atlantic“ vyriausiasis redaktorius Jeffrey Goldbergas pasakojo, kad buvo įtrauktas į pokalbių programos „Signal“ grupę, kurioje buvo aptariami smūgiai Jemeno husių pozicijoms. Grupėje buvo 18 žmonių, tarp jų – Steve‘as Whitkoffas, JAV viceprezidentas JD Vance‘as, Pentagono vadovas Pete‘as Hesethas, prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Mike‘as Waltzas ir valstybės sekretorius Marco Rubio.
Vėliau m. Waltzas prisiėmė atsakomybę už tai ir atsistatydino iš pareigų, o D. Trumpas pranešė, kad jis bus paskirtas nuolatiniu JAV atstovu Jungtinėse Tautose.
Naujasis taikos planas dėl Ukrainos, kurį „tyliai“ rengė D. Trumpo komanda, pagal JAV žiniasklaidos šaltinius, siūlo Kyjivui faktiškai atiduoti Donbasą (Rusija už tai mokėtų nuomą), perpus sumažinti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų skaičių, atsisakyti tam tikrų ginklų rūšių ir pripažinti rusų kalbą oficialia šalies kalba. Remiantis „NBC News“ pašnekovų duomenimis, Trumpas pritarė šiam planui, tačiau Ukraina jo rengime nedalyvavo.
