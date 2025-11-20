Rusija nuomosis Donbasą? Įvardijo neįprastą naujo taikos plano punktą

Tikslios šio plano punkto formuluotės leidinys nepateikia, nurodydamas tik tai, kad kalbama apie „pinigus už žemę“, ir daro prielaidą, kad kalbama apie finansinę kompensaciją už tai, kad Ukraina praras prieigą prie dalies savo teritorijos, turtingos naudingųjų iškasenų. Kompensacijos dydis taip pat nenurodomas.
„The Telegraph“ taip pat pažymi, kad „nuomos sutartis“ leis Ukrainos valdžiai neinicijuoti referendumo dėl Donbaso atsisakymo, kaip numato šalies konstitucija. Be to, pabrėžia leidinys, Ukraina teisiškai išlaikys Donbasą kaip savo teritoriją, nors faktiškai regioną kontroliuos Rusija.
Ką dar numato taikos planas?
Naujas taikos planas ir kai kurie jo punktai buvo nutekinti trečiadienį. „Financial Times“ žurnalistas Christopheris Milleris teigė, kad JAV ir Rusijos planas skatina Ukrainos kapituliaciją.
Pasak C. Millerio, planas apima: Ukrainos kariuomenės sumažinimą perpus, atsisakymą tam tikrų ginklų rūšių, Donbaso atidavimą okupantams.
„Axios“ šaltiniai skelbia, kad pagal šį planą JAV ir kitos šalys pripažintų Krymą ir Donbasą kaip priklausančius Rusijai, nors Ukraina to daryti neprivalėtų.
Negana to, „Financial Times“ šaltinių žiniomis, planas numato rusų kalbos pripažinimą oficialia Ukrainos valstybine kalba, o Rusijos stačiatikių bažnyčios atšakai turėtų būti suteikiamas oficialus statusas.
Žiniasklaidos duomenimis, 28 punktų planą rengia specialusis JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiuntinys Steve‘as Witkoffas, kuris jį išsamiai aptarė su Rusijos prezidento specialiuoju atstovu Kirilu Dmitrijevu. Ukrainos pusė į susitarimo projekto rengimą nebuvo įtraukta.
