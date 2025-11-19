„Prilygtų Ukrainos kapituliacijai“: ką numato JAV ir Rusijos siūlomas taikos planas?

Ukrainos vadovybė nepriims šio plano jo dabartine forma, rašo „Financial Times“, remdamasi informuotais šaltiniais.
Kaip pažymi leidinys, „taikos planas“ yra pradinėje rengimo stadijoje, bet jau buvo perduotas Kyjivui šią savaitę specialiojo JAV prezidento pasiuntinio Steve'o Witkoffo per Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorių Rustemą Umerovą.
Anot „Financial Times“ šaltinių, tiesiogiai susipažinusių su dokumentu, „taikos planas“ reikalaus, kad Ukraina sutiktų su sąlygomis, kurias Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenkis yra įvardijęs kaip „nesvarstytinas“.
Rusijos ir JAV parengtas planas numato, kad Ukrainai tektų atsisakyti Donbaso, įskaitant dar neokupuotas teritorijas; perpus sumažinti ginkluotųjų pajėgų skaičių; atsisakyti „pagrindinių ginklų kategorijų“ (leidinys nepatikslina, apie ką kalbama). Taip pat ženkliai mažėtų JAV parama Ukrainai.
Tuo tarpu „Axios“ šaltiniai skelbia, kad pagal šį planą JAV ir kitos šalys pripažintų Krymą ir Donbasą kaip priklausančius Rusijai, nors Ukraina to daryti neprivalėtų.
Negana to, planas numato rusų kalbos pripažinimą oficialia Ukrainos valstybine kalba, o Rusijos stačiatikių bažnyčios atšakai turėtų būti suteikiamas oficialus statusas.
Prilygtų Ukrainos kapituliacijai
Kaip rašo „Financial Times“, šio plano priėmimas „potencialiai padarys šalį pažeidžiamą būsimai Rusijos agresijai“, o pats tokio JAV ir Rusijos plano priėmimas prilygtų Ukrainos kapituliacijai.
Leidinio pašnekovas, susipažinęs su dokumentu, apibūdino jį kaip labai bendrą ir „labai palankų Rusijai“. Kitas informuotas šaltinis jį pavadino „labai patogiu Putinui“.
Kijevo pareigūnai, susipažinę su planu, žurnalistui pareiškė, kad dokumentas atitinka maksimalistinius Kremliaus reikalavimus ir Ukraina jo nepriims be esminių pakeitimų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!