TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusija okupuotose teritorijose atiminės namus iš ukrainiečių

2025-11-19 18:39 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-19 18:39

Rusijos Federacijos Valstybės Dūma patvirtino įstatymo projektą, leidžiantį perduoti valstybės nuosavybėn būstus, kuriuos Rusijos valdžios institucijos pripažino „bešeimininkiais“, okupuotose Donecko, Luhansko, Chersono ir Zaporižios srityse, praneša TASS, cituoja „The Moscow Times“.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų liepa (nuotr. SCANPIX)

Dokumente numatytas iš nuo karo pabėgusių ukrainiečių konfiskuoto gyvenamojo turto perdavimo kitiems asmenims arba okupacinės valdžios atstovams mechanizmas.

Pagal įstatymo projektą, gyvenamieji namai, butai ir kambariai, turintys „bešeimininkio turto požymių“, pereina „naujų“ Rusijos regionų nuosavybėn. Vėliau šis nekilnojamasis turtas gali būti perduotas vietos gyventojams, kurių būstas tapo netinkamas gyventi dėl karo veiksmų ar „agresijos prieš RF aktų“.

Be to, nacionalizuotame nekilnojamame turte bus galima apgyvendinti (pagal socialinės nuomos sutartį) vietos gyventojus, kuriems reikia būsto.

Dokumente taip pat nustatytos sąlygos ir kompensacijos „RF piliečiams, praradusiems nuosavybės teisę į tokias gyvenamąsias patalpas“, procedūra ir taisyklės, pagal kurias jiems perduodamas toks konfiskuotas turtas.

Taip pat įstatymas numato galimybę perduoti „bešeimininkį“ nekilnojamąjį turtą RF federalinei nuosavybei. Maskvos nuosavybėn bus galima perleisti „kritiškai svarbius infrastruktūros objektus, pramonės ir kitų įmonių, užtikrinančių sklandų ekonomikos sektorių veikimą ir gyventojų užimtumą, turtinius kompleksus“ teritorijose, kuriose po 2022 m. rugsėjo 30 d. veikė Ukrainos valstybinės institucijos.

Iki 2028 m. sausio 1 d. konfiskuoti butai ir namai galės būti skiriami regionų pareigūnams, taip pat pavaldžių įstaigų darbuotojams, įskaitant mokytojus ir medicinos darbuotojus.

Pagal įstatymo projektą, būstas bus pripažintas „bešeimininkiu“, jei nėra galiojančių nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų arba neįmanoma nustatyti savininko.

