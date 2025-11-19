Budrys susitiko su Vokietijos užsienio reikalų ministru: aptarė tolesnį bendradarbiavimą

Kaip teigiama Užsienio reikalų ministerijos (URM) pranešime, abiejų valstybių diplomatijos vadovai aptarė dvišalį bendradarbiavimą gynybos, ekonomikos ir kitose srityse.
Susitikimo metu taip pat aptarta saugumo situacija regione, Rusijos ir Baltarusijos Europoje vykdomas hibridinės atakos, parama Ukrainai, Rusijos įšaldyto turto panaudojimas, sankcijos Rusijai ir Baltarusijai bei transatlantinis bendradarbiavimas.
Anot K. Budrio, Lietuva itin vertina Vokietijos lyderystę stiprinant Lietuvos ir viso regiono saugumą, o prioritetu, pasak jo, išlieka kuo geresnių sąlygų Vokietijos brigados įsikūrimui sudarymas.
„Vokietijos brigada Lietuvoje – svarbus veiksnys stiprinant Lietuvos ir viso regiono gynybą ir saugumą. Šis bendradarbiavimas yra ne tik apie Rusijos atgrasymą, tai yra apie mūsų šalis – Lietuvą ir Vokietiją. Apie ryšius tarp mūsų žmonių, bendrus ekonomikos projektus, glaudesnį politinį bendradarbiavimą, bendras vertybes ir interesus“, – pranešime cituojamas ministras.
Susitikimo metu abiejų šalių užsienio reikalų ministrai taip pat aptarė Baltarusijos prieš Lietuvą vykdomas hibridines atakas. K. Budrio teigimu, Lukašenkos režimas jau ne pirmą kartą vykdo hibridinius išpuolius prieš Europos valstybes, todėl Europos sąjunga (ES) turi pasitelkti priemones tai sustabdyti – taikyti griežtesnes sankcijas Baltarusijos režimui.
Lietuvos diplomatijos vadovas taip pat pabrėžė būtinybę skubiau siekti 20-ojo ES sankcijų Rusijai paketo, nukreipto į šios šalies energetikos, finansų sektorius.
Be to, ministras akcentavo, kad būtina kuo skubiau priimti sprendimus dėl įšaldyto Rusijos turto panaudojimo Ukrainos reikmėms.
„Ukrainos narystė Europos Sąjungoje – pirmiausiai pačios Europos interesas. Mūsų saugumui ir stabilumui yra būtina stipri, demokratiška ir europietiška Ukraina. Svarbu skatinti ukrainiečius palaikyti europinių reformų pagreitį ir spartinti stojimo į ES derybas“, – susitikime kalbėjo ministras.
