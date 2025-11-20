 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Po okupantų smūgio Ternopoliui dešimtys žmonių vis dar dingę

2025-11-20 11:38 / šaltinis: ELTA
2025-11-20 11:38

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį pareiškė, kad Ukrainos vakaruose esančiame Ternopilio mieste vis dar dingę 22 žmonės. 

Rusijos smūgis Ternopiliui (nuotr. SCANPIX)
10

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį pareiškė, kad Ukrainos vakaruose esančiame Ternopilio mieste vis dar dingę 22 žmonės. 

0

Per Rusijos smūgį trečiadienį žuvo mažiausiai 26 žmonės, įskaitant tris vaikus. Tai buvo vienas kruviniausių smūgių Vakarų Ukrainoje nuo Rusijos įsiveržimo 2022 m. vasarį. Raketa nuplėšė viršutinius daugiabučio namo aukštus, gelbėtojai griuvėsiuose ieško išgyvenusiųjų. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rusijos smūgis Ternopiliui
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rusijos smūgis Ternopiliui

„Visą naktį mūsų gelbėtojai dirbo Ternopilyje, paieškos ir gelbėjimo operacijos vis dar tęsiasi. Dvidešimt du žmonės vis dar dingę“, – socialiniuose tinkluose paskelbė V. Zelenskis. 

Jis teigė, kad paieškos operacijoms mieste dislokuota daugiau nei 200 gelbėtojų iš kelių regionų. Ukrainos gelbėjimo tarnybos patvirtino, kad pasigendama daugiau nei 20 žmonių.

„Šiuo metu neįmanoma susisiekti su daugiau nei 20 žmonių. Kol neišardysime konstrukcijos ir neatliksime išsamaus patikrinimo, negaliu atskleisti jokios informacijos“, – sakė tarnybos atstovas spaudai Oleksandras Chorunžas. 

Trečiadienio vakarą buvo paskelbtos nuotraukos, kuriose matyti gelbėtojai, dirbantys tamsoje tarp griuvėsių ir kranais mėginantys pasiekti sunaikintą viršutinę pastato, tipiško sovietmečio daugiabučio, dalį.

