TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukraina nurodė pagrindinį įtariamąjį Bučos skerdynių byloje

2025-11-20 08:36 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-20 08:36

Ukraina pareiškė, kad nustatė pagrindinį įtariamąjį kai kurių Bučos skerdynių egzekucijų atveju. Jis, kaip praneša „Reuters“, yra Rusijos karo vadas. Kyjivas vadina tai svarbiu žingsniu siekiant nustatyti ten įvykdytų masinių civilių gyventojų egzekucijų įvykių grandinę.

6

Bučos miestą žymi Rusijos kariuomenės barbariškumas
FOTOGALERIJA. Bučos miestą žymi Rusijos kariuomenės barbariškumas

Ukraina pareiškė, kad nustatė Rusijos karo vadą kaip įtariamąjį kai kurių 2022 m. Kyjivo priemiestyje Bučoje įvykdytų žmogžudysčių atveju, vadindama tai svarbiu žingsniu siekiant nustatyti ten įvykdytų masinių civilių gyventojų egzekucijų įvykių grandinę, rašo „Reuters“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rusijos pajėgos 2022 m. paliko kūnus tiesiog gatvėje, kai po mėnesį trukusios okupacijos pabėgo iš Kyjivo priemiesčio Bučos. Ukrainos pareigūnų teigimu, Bučos miestelio masinėse kapavietėse buvo rasta daugiau nei 450 kūnų, o skaičiuojant ir kitas, netoli esančias gyvenvietes, okupantai nužudė dar daugiau civilių.

Ukrainos prokurorai jau anksčiau buvo pareiškę įtarimus dešimtims Rusijos karių Bučos skerdynių byloje, tačiau teigė, kad šis pranešimas – pirmasis, kuris skirtas Rusijos kariuomenės vadui.

„Įtarimo pranešimas, pateiktas Rusijos ginkluotųjų pajėgų vieneto vadui, yra iš esmės svarbus žingsnis siekiant teisingumo už sistemingus ir didelio masto karo nusikaltimus, padarytus Bučoje“, – teigė Ukrainos generalinio prokuroro pavaduotojas Andrijus Leščenko. Kremlius Bučos įvykius apibūdino kaip „suklastotus ir sufabrikuotus“.

Įvardijo vado vardą

Rusijos karo vadas buvo pavadintas kitoje to paties tarptautinės teisės fondo „Global Rights Compliance“ pareiškimo dalyje.

„Įrodymai rodo, kad Jurijus Vladimirovičius Kimas įtariamas atsakingas už 17 nužudymų ir keturis tyčinius žiaurumo atvejus, kuriuos Bučoje įvykdė jo vadovaujamos pajėgos“, – teigė „Global Rights Compliance“.

Fondas citavo Ukrainos įtarimo pranešimą, kuriame teigiama, kad J. Kimas buvo Rusijos kariuomenės 76-osios oro desanto divizijos būrio vadas.

Priduriama, kad jis nebuvo sulaikytas.

Kaltinamas žiauriais įsakymais

2022 m. gegužę paskelbtame „Reuters“ tyrime buvo pabrėžtas 76-osios oro desanto divizijos, be kitų dalinių, vaidmuo įvykiuose Bučoje.

Fondas teigė, kad J. Kimo tariama atsakomybė buvo pagrįsta tyrimu, kuris apėmė liudytojų parodymus, nusikaltimo vietos ekspertizę ir atvirų šaltinių žvalgybos informaciją.

Jis teigė, kad surinkta informacija patvirtina kelis atvejus, kai „Vadas konkrečiai įsakė savo pajėgoms medžioti, žaloti ir žudyti asmenis, kurie, jo manymu, rėmė ar padėjo Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms ar saugumo pajėgoms. Po civilių žudynių įrodymai rodo, kad vadas įsakė savo pavaldiniams sudeginti kai kuriuos lavonus“.

