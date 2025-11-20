Merzas: Ukraina gaus tolimojo nuotolio raketų
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas pareiškė, kad Ukraina gaus tolimojo nuotolio raketų, praneša „Anadolu Ajansi“.
„Jau keletą mėnesių intensyviai dirbame su Ukrainos vyriausybe, kad įgyvendintume projektus, susijusius su tolimos nuotolio raketomis. Ukrainos kariuomenė bus aprūpinta tokiomis ginkluotės sistemomis“, – spaudos konferencijoje su Švedijos ministru pirmininku Ulfu Kristerssonu sakė F. Merzas.
Jis nepateikė detalių apie raketų skaičių ir jų tiekimo terminus. Kancleris taip pat neatsakė į klausimą apie ankstesnį Vokietijos nenorą tiekti Ukrainai tolimojo nuotolio raketas „Taurus“. Tokį požiūrį jis pavadino taktika, skirta sustiprinti spaudimą Rusijai.
„Mes susitarėme, kad daugiau viešai neaptarinėsime detalių, nes manome, kad tam tikras neaiškumas yra būtinas, ypač Rusijos pusei, dėl mūsų karinės paramos apimties šioje srityje. Galiu tik pasakyti, kad darome viską, kas įmanoma, kad aprūpintume Ukrainos kariuomenę ginklų sistemomis, turinčiomis atitinkamą veikimo nuotolį. Tai tęsis artimiausiomis savaitėmis ir mėnesiais, jei bus reikalinga, iki pat tokių ginklų sistemų gamybos pačioje Ukrainoje“, – sakė F. Merzas.
Zelenskis: tik Trumpas ir JAV turi galią užbaigti karą Ukrainoje
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį po susitikimo su Turkijos prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu Ankaroje pareiškė, kad Jungtinės Valstijos ir jų prezidentas Donaldas Trumpas atlieka lemiamą vaidmenį dedant pastangas užbaigti Rusijos karą Ukrainoje.
„Nuo šių metų pradžios mes Ukrainoje palaikėme kiekvieną ryžtingą [Trumpo] žingsnį ir jo lyderystę, kiekvieną tvirtą ir teisingą pasiūlymą, kuriuo siekiama užbaigti šį karą. Ir tik prezidentas Trumpas bei Jungtinės Valstijos turi pakankamai galios, kad šis karas baigtųsi“, – kalbėdamas apie D. Trumpo įtakingumą sakė V. Zelenskis.
V. Zelenskis sakė, kad yra dėkingas R. Erdoganui už surengtą susitikimą ir už tai, kad Turkija nuolat dalyvauja diplomatinėse pastangose. „Mes išsamiai aptarėme realius būdus, kaip užbaigti karą patikimu ir oriu būdu“, – platformoje „X“ rašė jis.
Jis pasveikino Ankaros pasirengimą palengvinti derybas, sakydamas, kad R. Erdoganas pasiūlė Ukrainai priimtinus derybų formatus ir kad jis yra atviras „kitiems reikšmingiems formatams, kurie galėtų duoti rezultatų“.
Šie jo komentarai pasirodė po to, kai žiniasklaida pranešė, kad Vašingtonas užkulisiuose bendradarbiauja su Maskva dėl naujo taikos pasiūlymo, pagal kurį Kyjivui tektu padaryti didelių nuolaidų ir, be kita ko, galimai atsisakyti dar didesnių teritorijų.
Trečiadienį Kijeve taip pat lankėsi JAV kariuomenės delegacija. Ukrainos gynybos ministras Denysas Šmyhalas sakė, kad susitiko su JAV kariuomenės sekretoriumi Danieliu Driscollu ir informavo svečius apie naujus Ukrainos pasiekimus dronų kūrimo srityje.
Grupė, kurią, kaip praneša JAV žiniasklaida, sudaro trys generolai ir kiti karininkai, turėtų susitikti su V. Zelenskiu, šiam grįžus iš keleto dienų kelionės užsienyje.
geriau paviešintų epšteino failus
rusija didžiausia pasaulyje teroristinė organizacija
Witkofas kremliaus kekšė, durų kilimėlis, skuduras
Trumpas patvirtino 28 punktų „taikos planą“ dėl karo Ukrainoje pabaigos
JAV prezidentas Donaldas Trumpas jau patvirtino 28 punktų planą, kaip užbaigti karą tarp Rusijos ir Ukrainos, dėl kurio Baltųjų rūmų pareigūnai konsultavosi su rusais, praneša „NBC News“.
Būtent šį planą aukšti D. Trumpo administracijos atstovai slapta rengė pastarąsias kelias savaites, konsultuodamiesi su Rusijos specialiuoju atstovu Kirilu Dmitrijevu.
Pasak pareigūno, planą rengė Trumpo specialusis įgaliotasis Steve‘as Witkoffas, viceprezidentas J. D. Vance‘as, valstybės sekretorius Marco Rubio ir prezidento žentas Jaredas Kushneris.
„Planas skirtas suteikti abiem pusėms saugumo garantijas, kad būtų užtikrinta tvirta taika. Jis apima tai, ko Ukraina nori ir ko jai reikia, kad būtų pasiekta tvirta taika“, – NBC News pranešė aukštas pareigūnas.
Tačiau daugiau plano detalių pareigūnas neatskleidė, tik pažymėjo, kad dokumentas dar turi būti aptartas su Ukraina ir Rusija.
Tuo pačiu metu trys JAV pareigūnai „NBC News“ pranešė, kad plano metmenys dar nėra pateikti Ukrainos valdžiai ir kad projekto dokumento parengimo terminai sutapo su JAV kariuomenės delegacijos vizitu Ukrainoje.
„Sudėtingo ir mirtino karo Ukrainoje pabaiga reikalauja plataus rimtų ir realistiškų idėjų mainų. Norint pasiekti tvirtą taiką, abi šalys turės sutikti su sunkiomis, bet būtinomis nuolaidomis. Būtent todėl mes rengiame potencialių planą dėl karo nutraukimo, remdamiesi abiejų šalių pasiūlymais“, – skelbė M. Rubio socialiniame tinkle „X“..
Leidinys pabrėžia, kad JAV pastangos atnaujinti taikos derybas įgauna pagreitį, nors Kremlius neparodė jokių ženklų, kad keičia savo sąlygas karui nutraukti, ir sumenkino žiniasklaidos pranešimų apie tai, kad JAV dirba prie 28 punktų taikos plano, reikšmę.
Leidinio šaltiniai pažymėjo, kad Ukraina nedalyvavo rengiant šį planą. Nors ir buvo informuota apie bendrus plano bruožus, bet nebuvo informuota išsamiai ir negavo jokių pasiūlymų.
Grahamas: tikiuosi, kad jokio plano nėra
Tuo tarpu D. Trumpo sąjungininkas, respublikonų senatorius Lindsey Grahamas „NBC News“ pareiškė, kad nežinojo apie šį planą.
„Bet pasakysiu štai ką: tikiuosi, kad jokio plano nėra – joks planas neveiks, kol Putinas nepatikės mūsų ketinimais toliau teikti Ukrainai didesnę karinę pagalbą“, – komentavo L. Grahamas.
Vakar leidinys „Axios“ paskelbė, kad D. Trumpo administracija slapta konsultuojasi su Rusija, rengdama naują planą karui Ukrainoje užbaigti.
Tuomet buvo pranešta, kad planą sudaro 28 punktai, o aukštas Rusijos pareigūnas pareiškė, kad į dokumentą žiūri optimistiškai.
Leidinyje taip pat buvo pranešta, kad planą galima suskirstyti į 4 kategorijas: taika Ukrainoje, saugumo garantijos, saugumas Europoje ir JAV santykiai su Rusija ir Ukraina.
Tuo tarpu „Financial Times“ žurnalistas Christopheris Milleris teigė, kad JAV ir Rusijos planas skatina Ukrainos kapituliaciją.
Pasak C. Millerio, planas apima: Ukrainos kariuomenės sumažinimą perpus, atsisakymą tam tikrų ginklų rūšių, Donbaso atidavimą okupantams.
„Axios“ šaltiniai skelbia, kad pagal šį planą JAV ir kitos šalys pripažintų Krymą ir Donbasą kaip priklausančius Rusijai, nors Ukraina to daryti neprivalėtų.
Negana to, „Financial Times“ šaltinių žiniomis, planas numato rusų kalbos pripažinimą oficialia Ukrainos valstybine kalba, o Rusijos stačiatikių bažnyčios atšakai turėtų būti suteikiamas oficialus statusas.