„Reuters“: JAV spec. pasiuntinio dienos Ukrainai suskaičiuotos – paliks pareigas

K. Kellogo pasitraukimas reikš, kad D.Trumpo administracija neteks pagrindinio Ukrainos interesų gynėjo.
Šaltiniai: tai natūralus pasitraukimo laikas
Straipsnio autoriai paaiškina, kad JAV prezidento specialiojo pasiuntinio pareigos yra laikinos. Teoriškai, norėdami likti pareigose pasibaigus 360 dienų terminui, šie asmenys turi būti patvirtinti JAV Senato.
Atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus, sausio mėnuo būtų natūralus K. Kellogo pasitraukimo laikas, teigė šaltiniai, kurie paprašė anonimiškumo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!