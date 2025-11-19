 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„Reuters“: JAV spec. pasiuntinio dienos Ukrainai suskaičiuotos – paliks pareigas

2025-11-19 23:12 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-19 23:12

JAV prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Ukrainai Keithas Kellogas paliks pareigas 2026 m. sausio mėn, praneša agentūra „Reuters“, remdamasi šaltiniais.

„Reuters“: JAV spec. pasiuntinio dienos Ukrainai suskaičiuotos – paliks pareigas (nuotr. SCANPIX)
13

JAV prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Ukrainai Keithas Kellogas paliks pareigas 2026 m. sausio mėn, praneša agentūra „Reuters“, remdamasi šaltiniais.

0

K. Kellogo pasitraukimas reikš, kad D.Trumpo administracija neteks pagrindinio Ukrainos interesų gynėjo.

Šaltiniai: tai natūralus pasitraukimo laikas

Straipsnio autoriai paaiškina, kad JAV prezidento specialiojo pasiuntinio pareigos yra laikinos. Teoriškai, norėdami likti pareigose pasibaigus 360 dienų terminui, šie asmenys turi būti patvirtinti JAV Senato.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus, sausio mėnuo būtų natūralus K. Kellogo pasitraukimo laikas, teigė šaltiniai, kurie paprašė anonimiškumo.

