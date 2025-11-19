Leidinys nurodo, kad Maskva paskelbė apie „Sibiro plėtros programą“, kurios vertė siekia apie 7,95 mlrd. eurų, ir pristatė ją kaip pramoninį ir ekonominį projektą. Tačiau Ukrainos pareigūnai įspėja, kad už viešos retorikos slypi planas prievarta perkelti okupuotų regionų gyventojus.
CNR teigimu, okupacinė administracija jau pradėjo pirmąjį etapą: mokyklos, ligoninės ir komunalinės paslaugos gauna konfidencialius nurodymus „paruošti darbuotojus ilgalaikėms užduotims“ Rusijos Tolimuosiuose Rytuose. Vietos darbuotojai yra spaudžiami įtraukti asmenis, „kurie neturi šeimyninių įsipareigojimų“, kad juos būtų lengviau perkelti be pasipriešinimo.
Ukrainos valdžios institucijos apibūdina šią iniciatyvą kaip sovietmečio „organizuoto įdarbinimo“ schemų pakartojimą. Tai buvo naudojama visoms bendruomenėms, įskaitant Krymo totorius, ukrainiečius, čečėnus bei Baltijos šalių gyventojus deportuoti.
Šis modelis – pasų išdavimas, priverstiniai „komandiravimai“, valstybinės perkėlimo programos ir demografinė manipuliacija – rodo koordinuotus pastangas ištuštinti okupuotas teritorijas ir jas pertvarkyti pagal Maskvos norus.
„Tai tas pats scenarijus kaip ir anksčiau: pasai, „paskyrimai“, „valstybinės perkėlimo programos“, demografiniai pokyčiai. Sibiras yra tuščias, o rusai nenori ten vykti, todėl Kremlius planuoja sukurti savo „naują imperiją“ ukrainiečių, išplėštų iš savo namų, rankomis“, – teigė CNR.
Ukrainos generalinis prokuroras jau yra pateikęs Jungtinėms Tautoms įrodymus, kuriuose išsamiai aprašomi daugiau nei 190 000 karo nusikaltimų, kuriuos Rusija padarė nuo visapusiško įsiveržimo pradžios, ir apibūdina šiuos nusikaltimus kaip „planuotą valstybės politiką, skirtą sunaikinti ukrainiečių tautą“.
