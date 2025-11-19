 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Tai patyrė ir Lietuva: įspėja dėl Rusijos plano Ukrainai

2025-11-19 21:32 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-19 21:32

Remiantis Ukrainos Nacionalinio pasipriešinimo centro (CNR) vertinimu, Rusija rengiasi vykdyti didelio masto ukrainiečių deportacijas iš laikinai okupuotų teritorijų į Sibirą, prisidengdama nauja valstybės iniciatyva, rašo „United24 Media“.

Norilskas, miestas Sibire (nuotr. SCANPIX)

Remiantis Ukrainos Nacionalinio pasipriešinimo centro (CNR) vertinimu, Rusija rengiasi vykdyti didelio masto ukrainiečių deportacijas iš laikinai okupuotų teritorijų į Sibirą, prisidengdama nauja valstybės iniciatyva, rašo „United24 Media“.

REKLAMA
1

Leidinys nurodo, kad Maskva paskelbė apie „Sibiro plėtros programą“, kurios vertė siekia apie 7,95 mlrd. eurų, ir pristatė ją kaip pramoninį ir ekonominį projektą. Tačiau Ukrainos pareigūnai įspėja, kad už viešos retorikos slypi planas prievarta perkelti okupuotų regionų gyventojus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

CNR teigimu, okupacinė administracija jau pradėjo pirmąjį etapą: mokyklos, ligoninės ir komunalinės paslaugos gauna konfidencialius nurodymus „paruošti darbuotojus ilgalaikėms užduotims“ Rusijos Tolimuosiuose Rytuose. Vietos darbuotojai yra spaudžiami įtraukti asmenis, „kurie neturi šeimyninių įsipareigojimų“, kad juos būtų lengviau perkelti be pasipriešinimo.

REKLAMA
REKLAMA

Ukrainos valdžios institucijos apibūdina šią iniciatyvą kaip sovietmečio „organizuoto įdarbinimo“ schemų pakartojimą. Tai buvo naudojama visoms bendruomenėms, įskaitant Krymo totorius, ukrainiečius, čečėnus bei Baltijos šalių gyventojus deportuoti.

REKLAMA

Šis modelis – pasų išdavimas, priverstiniai „komandiravimai“, valstybinės perkėlimo programos ir demografinė manipuliacija – rodo koordinuotus pastangas ištuštinti okupuotas teritorijas ir jas pertvarkyti pagal Maskvos norus.

„Tai tas pats scenarijus kaip ir anksčiau: pasai, „paskyrimai“, „valstybinės perkėlimo programos“, demografiniai pokyčiai. Sibiras yra tuščias, o rusai nenori ten vykti, todėl Kremlius planuoja sukurti savo „naują imperiją“ ukrainiečių, išplėštų iš savo namų, rankomis“, – teigė CNR.

Ukrainos generalinis prokuroras jau yra pateikęs Jungtinėms Tautoms įrodymus, kuriuose išsamiai aprašomi daugiau nei 190 000 karo nusikaltimų, kuriuos Rusija padarė nuo visapusiško įsiveržimo pradžios, ir apibūdina šiuos nusikaltimus kaip „planuotą valstybės politiką, skirtą sunaikinti ukrainiečių tautą“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Sėkmingi bandymai ar brangus fiasko? Kaip Putinas pasenusiais ginklais grasina Vakarams (nuotr. SCANPIX)
Sėkmingi bandymai ar brangus fiasko? Kaip Putinas pasenusiais ginklais grasina Vakarams (2)
Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka (nuotr. SCANPIX)
Po masinių Rusijos atakų – paralyžiuota Ukraina: nutrūko elektros, vandens, šilumos tiekimas (6)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
„Vaikai nuo mažens supranta, kad karas yra norma“ – įspėja apie Rusijos žingsnius
Rusijos kariuomenė (nuotr. SCANPIX)
Sybiha: Rusijos armijoje prieš Ukrainą kovoja daugiau nei 1400 samdinių iš Afrikos

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų