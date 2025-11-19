Trumpas: esu nusivylęs Putinu, ir jis tai žino

Investicijų forume Saudo Arabijoje D. Trumpas dar kartą pareiškė, kad jis „užbaigė“ aštuonis karas ir liko dar vienas – Rusijos karas prieš Ukrainą.
„Maniau, kad tai bus lengva (spręsti – red.), nes turiu gerus santykius su prezidentu Putinu, bet dabar esu šiek tiek nusivylęs prezidentu Putinu. Jis tai žino. Maniau, kad tai bus lengva“, – sakė D. Trumpas.
JAV ir Rusijos taikos planas
Primename, kad šiandien Vakarų žiniasklaida paskelbė, kad JAV ir Rusijos pareigūnai kartu parengė taikos planą, siekdami užbaigti Rusijos karą Ukrainoje.
Remiantis „Financial Times“ informacija, planas numato, kad Ukraina atiduos Rusijai Donbasą, sumažins kariuomenės skaičių ir ne tik.
Planas iš esmės perteikia maksimalistinius Kremliaus reikalavimus.
Tuo tarpu, kaip rašo Vakarų žiniasklaida, Ukrainos pareigūnai nedalyvavo plano rengime – jį rengė tik amerikiečiai ir rusai.
„RBC-Ukraine“ šaltinio informacija, JAV bandys daryti spaudimą Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui, kad jis priimtų tokį Vašingtono pasiūlymą.
Savo ruožtu V. Zelenskis pareiškė, kad dabar taikos procesai suaktyvėjo, bet svarbu, kad jie vestų prie deramos taikos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!