„Rusija ruošėsi, o Europa – ne“: Budanovas įspėja apie Kremliaus grėsmę

Interviu „Kanal 24“ jis sakė, kad Rusija jau seniai suplanavo atitinkamus karinius veiksmus, bet tai bus įmanoma tik pasibaigus karui Ukrainoje.
GUR vadovas mano, kad artimiausiu laikotarpiu Rusija siekia sumažinti Vakarų šalių paramą Ukrainai eskaluodama hibridinį karą Europos šalyse, dronų siuntimą.
„Pagrindinis uždavinys – įbauginti šių šalių visuomenę: jeigu jie negali pasiekti norimo rezultato veikdami per politikus, dirbs su visuomene, kad ji būtų išgąsdinta ir pati išeitų į antikarines demonstracijas, reikštų antikarines pozicijas. Tai automatiškai paskatins mažinti eskalavimą su Rusija. O kelias į tai – sumažinti pagalbą Ukrainai ir apsiginkluoti patiems“, – sakė K. Budanovas.
Jis mano, kad jei dėl Rusijos spaudimo pozicijos Europoje bus silpninamos, tai šis spaudimas tęsis.
Taip pat K. Budanovas pažymėjo, kad Europa rimtai nesiruošė karui Europos teritorijoje.
„Europa nesiruošė“
„Rusija ruošėsi, o Europa – ne. Dabar visi susidūrė su realybe, kuri neatsirado dabar – ji tiesiog pasirodė visiems“, – pridūrė jis.
Jo teigimu, Rusija savo tikslams naudoja iškreiptus pareiškimus, kai sako, kad Europa ruošiasi karui, nes šalys didina gynybos biudžetus. Be to, Rusija nori rasti pateisinimą savo ateities, jau suplanuotiems veiksmams.
„Ir tuo jie naudojasi. Rusai šaukia „mes neturime kito pasirinkimo... prakeikta Europa ruošiasi mus visus sunaikinti ir užgrobti. Todėl turime smogti pirmieji“. Tokia yra Maskvos taktika“, – priešo mąstymą aiškino K. Budanovas.
Jis patikslino, kad Rusija viską veda prie standartinės retorikos apie grėsmę ir per „tu arba tave“.
K. Budanovas mano, kad Rusija suplanavo konfliktą ir ruošiasi kariniams veiksmams prieš Europą. Tuo pačiu metu jis yra įsitikinęs, kad iki karo su Ukraina pabaigos Rusija nepuls kitų Europos šalių.
Kiek laiko turi Europa
GUR vadovo žurnalistė paklausė, kiek metų Europa turi pasiruošti karui.
„Pagal planus – iki 2030 m., bet dabar tie terminai mažėja“, – atsakė K. Budanovas.
Jo nuomone, Rusijos Federacijos požiūriu, po karo su Ukraina pabaigos bus didelis žmogiškasis potencialas su kovos patirtimi.
„Žmonės su realia kovine patirtimi. Pirma, juos reikia kažkur laikyti, kažkur panaudoti... Nes kitaip prasidės vidaus stabilumo problema, nes tai tik nusikalstamumo augimas, ir nieko kito duoti negali. Antra – šį potencialą reikia kažkaip išsaugoti ir spėti panaudoti iki to laiko, kol dėl grynai fiziologinių priežasčių jie jo nepraras“, – sakė K. Budanovas.
Jis mano, kad laikas panaudoti žmones, turinčius kovinės patirties, bus ribotas. Jo nuomone, po 5 metų iš šio kontingento jau nebus galima nieko paimti.
