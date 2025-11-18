 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

„Rusija grįš prie Baltijos sienų“: Estija perspėja apie nenumaldomai artėjančią grėsmę

2025-11-18 14:58 / šaltinis: ELTA
2025-11-18 14:58

Šią savaitę Vašingtone viešintis Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna JAV įstatymų leidėjus perspėjo, kad Rusijos grėsmė yra ne tik reali, bet ir nenumaldomai artėja, antradienį pranešė Ukrainos naujienų portalas „Kyiv Post".

Rusijos kariai (nuotr. SCANPIX)

Šią savaitę Vašingtone viešintis Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna JAV įstatymų leidėjus perspėjo, kad Rusijos grėsmė yra ne tik reali, bet ir nenumaldomai artėja, antradienį pranešė Ukrainos naujienų portalas „Kyiv Post“.

Abiejų pagrindinių JAV partijų narių savo sudėtyje turinčiai Helsinkio komisijai ir analitikos centro „Atlanto taryba“ atstovams kalbėjęs M. Tsahkna paminėjo konkretų terminą: Rusijos karinė mašina, nepaisant nuostolių Ukrainoje, „grįš prie mūsų Baltijos šalių sienų su dar daugiau karių ir karinės įrangos nei turėjo prieš plataus masto invaziją“ ir tai, pasak jo, įvyks „dvejus ar trejus metus, arba net greičiau“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kyiv Post“ atkreipia dėmesį, kad Estijos užsienio reikalų ministro vertinimas prieštarauja populiariam teiginiui, esą Vladimiro Putino kariuomenė yra išsekusi.

Jo teigimu, turimi žvalgybos duomenys rodo „milžinišką ginkluotųjų pajėgų reformą“, kuri jau atsispindi didesniame Rusijos karių ir ginkluotės sutelkime palei Baltijos šalių ir Suomijos sienas.

Priminęs, kad Estijoje gyvena vos 1,3 milijono žmonių, M. Tsahkna Vašingtone susirinkusiai auditorijai pateikė paprastą analogiją.

„2016 m. vos 25 mylių atstumu nuo Estijos sienos buvo apie 125 tūkst. Rusijos karių. Kad geriau suprastumėte mastą, įsivaizduokite, kad 25 mylių atstumu nuo sienos su Kanada ar Meksika sutelkta apie 35 milijonai priešo karių“, – kalbėjo Estijos užsienio reikalų ministras.

M. Tsahkna ragino Vašingtoną atsisakyti „atsargumo ir kuklumo“ bei nustoti bijoti Rusijos pralaimėjimo. Laiko tinkamai pasiruošti dideliam mūšiui su agresore, anot jo, lieka vis mažiau.

Estijos užsienio reikalų ministras JAV įstatymų leidėjus užtikrino, kad jo šalis „neleis Ukrainai pasiduoti“, ir pabrėžė, kad Vakarai privalo išlaikyti vienybę, jog galėtų diktuoti taikos sąlygas.

M. Tsahkna Jungtinėse Amerikos Valstijose viešės iki trečiadienio.

Tomas Jakutis
Tomas Jakutis
2025-11-18 15:47
Atsidarykite jutūbėje "Erlickas rusai puola". Smagi daina.
Atsakyti
BMW vairuotojas
BMW vairuotojas
2025-11-18 15:14
Atėjo laikas rimtiems sprendimams, jau netrukus mums bus būtina paskelbti visiems žmonėms privalomą karinę tarnybą nuo 18 iki 35 metų, tai būtų gera atgrąsimo priemonė diktatorių režimams.
Atsakyti
Vienas estas klausia:
Vienas estas klausia:
2025-11-18 15:26
- Kiek tų russkių yra?
Kitas atsako:
- 150 milijonų
- Oblėėė! Kur mes juos laidosim?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (25)
