„Rusija grįš prie Baltijos sienų“: Estija perspėja apie nenumaldomai artėjančią grėsmę

Abiejų pagrindinių JAV partijų narių savo sudėtyje turinčiai Helsinkio komisijai ir analitikos centro „Atlanto taryba“ atstovams kalbėjęs M. Tsahkna paminėjo konkretų terminą: Rusijos karinė mašina, nepaisant nuostolių Ukrainoje, „grįš prie mūsų Baltijos šalių sienų su dar daugiau karių ir karinės įrangos nei turėjo prieš plataus masto invaziją“ ir tai, pasak jo, įvyks „dvejus ar trejus metus, arba net greičiau“.
„Kyiv Post“ atkreipia dėmesį, kad Estijos užsienio reikalų ministro vertinimas prieštarauja populiariam teiginiui, esą Vladimiro Putino kariuomenė yra išsekusi.
Jo teigimu, turimi žvalgybos duomenys rodo „milžinišką ginkluotųjų pajėgų reformą“, kuri jau atsispindi didesniame Rusijos karių ir ginkluotės sutelkime palei Baltijos šalių ir Suomijos sienas.
Priminęs, kad Estijoje gyvena vos 1,3 milijono žmonių, M. Tsahkna Vašingtone susirinkusiai auditorijai pateikė paprastą analogiją.
„2016 m. vos 25 mylių atstumu nuo Estijos sienos buvo apie 125 tūkst. Rusijos karių. Kad geriau suprastumėte mastą, įsivaizduokite, kad 25 mylių atstumu nuo sienos su Kanada ar Meksika sutelkta apie 35 milijonai priešo karių“, – kalbėjo Estijos užsienio reikalų ministras.
M. Tsahkna ragino Vašingtoną atsisakyti „atsargumo ir kuklumo“ bei nustoti bijoti Rusijos pralaimėjimo. Laiko tinkamai pasiruošti dideliam mūšiui su agresore, anot jo, lieka vis mažiau.
Estijos užsienio reikalų ministras JAV įstatymų leidėjus užtikrino, kad jo šalis „neleis Ukrainai pasiduoti“, ir pabrėžė, kad Vakarai privalo išlaikyti vienybę, jog galėtų diktuoti taikos sąlygas.
M. Tsahkna Jungtinėse Amerikos Valstijose viešės iki trečiadienio.
