Ekspertas išklojo trumpai ir aiškiai – štai kodėl sutriko svetainės Lietuvoje ir pasaulyje

Antradienio dieną Lietuvoje ir užsienyje, dėl „Cloudflare“ veiklos sutrikimo masiškai sutriko ir dalis internetinių svetainių, kurių negalima pasiekti iki šiol.
Kaip aiškina ESET IT saugumo inžinierius L. Apynis, „Cloudflare“ skirtas apsaugoti internetinius puslapius nuo įvairių kibernetinių atakų ir pagreitinti puslapių veikimą.
„Cloudflare“ taip pat padaro jūsų internetinio puslapio kopiją ir įdeda kitose šalyse, Amerikos serveriuose jūsų portalą, kad greičiau veiktų visame pasaulyje, jūsų puslapis būtų pasiekiamas“, – aiškina L. Apynis.
Pasakė, ar tai galėtų būti kibernetinė ataka
Tiesa, L. Apynis pabrėžė, kad tokios situacijos, kada sutrinka „Cloudflare“ veikla, yra itin retos.
„Pastaruoju metu buvo įvairių paslaugų tiekėjų sutrikimų, bet negalėtume susieti „Cloudflare“, kur neseniai buvo su „Amazon“ serverių sutrikimas. (...) O, kad patys („Cloudflare“ – tv3.lt) turėtų tokių problemų, tai labai retas atvejis“, – teigė L. Apynis.
Tiesa, paklaustas, ar taip galėjo nutikti dėl kibernetinės atakos, L. Apynis pažymėjo, kad tai yra techninė problema, kurią šiuo metu „Cloudflare“ stengiasi kuo greičiau sutvarkyti.
„Cloudflare“ turėjo techninių problemų ir dėl to įvyko taip, kad neveikė visi, kas naudoja „Cloudflare“. Nes visas interneto ryšys eina per „Cloudflare“ serverius ir taip patenka į puslapius. Tai taip ir atsitiko“, – komentavo L. Apynis.
Fiksuojami masiniai sutrikimai
„Cloudflare“ savo „problemų registro puslapyje“ skelbia, kad problema yra žinoma, ją bandoma išspręsti.
„Tiriama – „Cloudflare“ žino apie problemą, kuri gali turėti įtakos keliems klientams, ir ją tiria. Daugiau informacijos bus pateikta, kai tik bus gauta“, – rašoma pranešime.
Tinklapių veiklą visame pasaulyje stebinti „Down Detector“ pastarąją valandą taip pat fiksuoja daugybinius vartotojų skundus visame pasaulyje.
Daugelis pasaulinio lygio svetainių, įskaitant X, Spotify, ChatGPT ir kitas, neatsidaro. Sutrikimai pastebimi Lietuvos naujienų portalų veikloje, taip pat Ukrainoje, Lenkijoje.
„Cloudflare“ yra didžiausia tarpininkavimo įmonė, teikianti turinio pristatymo ir debesijos interneto saugumo paslaugas. Ji aptarnauja apie 20 % visų pasaulio svetainių, teikdama infrastruktūrą, apsaugos sistemas ir apkrovos paskirstymą.
