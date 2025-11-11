Atskleidė TOP3 produktus, kurie žarnynui – aukso gysla: poveikį pajusite akimirksniu

Apie tai, kaip pagerinti virškinimą, kokius produktus rinktis ir kokie papildai gali padėti, naujienų portalui tv3.lt pasakoja „Camelia“ vaistinės vaistininkas Rimvydas Blynas.
Pagrindiniai sutrikusio virškinimo požymiai
Pasak vaistininko R. Blyno, vieni pirmųjų ženklų, rodančių, kad virškinimas sutrikęs, yra nemalonūs pojūčiai pilvo srityje.
„Jeigu sutrinka virškinimas ir neteisingai veikia virškinimo fermentai, tai mums skauda, spazmuoja ar pilve kažkas gargaliuoja, kaupiasi dujos – dažniausiai būna pilvo pūtimas“, – aiškina jis.
Anot vaistininko, tai gali būti ir padidėjęs rūgštingumas, atsirūgimas, pykinimas ar sunkumo jausmas po valgio.
„Kai pavalgius norisi prigulti, tai jau rodo, kad arba persivalgome, arba blogai veikia virškinimo fermentai“, – sako R. Blynas.
Kai kuriais atvejais sutrikęs virškinimas gali pasireikšti ir skausmu pilvo srityje, spazmais ar net dažnesniu tuštinimusi po valgio.
Maisto produktai, padedantys gerinti virškinimą
Vaistininko teigimu, norint pagerinti virškinimą, pirmiausia verta atkreipti dėmesį į skaidulų kiekį mityboje.
„Visi mitybos specialistai pasiūlys vartoti kuo daugiau skaidulų – viso grūdo gaminius, sėklas, avižas, vaisius ir daržoves“, – pataria R. Blynas.
Skaidulos padeda reguliuoti žarnyno veiklą, didina išmatų tūrį ir užtikrina lengvesnį virškinimo procesą.
Kitas svarbus elementas – fermentuoti produktai, tokie kaip natūralus jogurtas, kefyras ar rauginti kopūstai.
„Tai natūralūs probiotikai, padedantys palaikyti sveiką žarnyno mikroflorą, sumažinti pūtimą ir pagerinti maisto virškinimą“, – sako vaistininkas.
Pašnekovas taip pat rekomenduoja įtraukti prebiotikų turinčių produktų, kurie veikia kaip „maistas gerosioms bakterijoms“. Tai gali būti porai, bananai ar kai kurios sėklos.
„Tokie produktai padeda gerosioms bakterijoms daugintis ir nustelbia blogąsias mūsų bakterijas“, – paaiškina jis.
Tarp natūralių virškinimą gerinančių priemonių vaistininkas išskiria imbierą ir pipirmėtę, tačiau pataria jų nepadauginti.
„Didelis kiekis gali dirginti žarnyną ar skrandį ir sukelti priešingą efektą“, – perspėja specialistas.
Be to, itin svarbus elementas – vanduo: „Dažnai pamirštame gerti pakankamai vandens, o tai labai svarbu, ypač tada, kai virškinimas sutrikęs ar vargina vidurių užkietėjimas. Vanduo padeda skaiduloms išbrinkti, didina išmatų tūrį ir palengvina virškinimo procesą.“
Produktai, kurie apsunkina skrandžio veiklą
Pasak vaistininko, virškinimą dažniausiai apsunkina riebus, aštrus ir stipriai perdirbtas maistas.
„Kai valgome riebią keptą mėsą ar pusgaminius, tokį maistą organizmui sunku suvirškinti. Taip pat aštrūs ar gausiai prieskoniais pagardinti patiekalai gali dirginti skrandį ir skatinti refliuksą“, – sako R. Blynas.
Virškinimui kenkia ir kofeinas, šokoladas, alkoholis bei gazuoti gėrimai, nes jie gali padidinti rūgštingumą ir skatinti rėmenį.
„Kai padidėja rūgštingumas, virškinimo fermentai blogiau veikia, o tai gali sukelti pilvo pūtimą ir sunkumą“, – aiškina jis.
Vaistininkas primena, kad kai kurios daržovės, pavyzdžiui, pupelės ar kopūstai, taip pat gali skatinti dujų kaupimąsi. Visgi tai priklauso nuo suvalgomo kiekio.
Dar viena dažna priežastis – per greitas valgymas ir persivalgymas:
„Gyvename greitu tempu, dažnai valgome skubėdami, nespėjame pajausti sotumo jausmo ir tada prisivalgome per daug. Mūsų skrandis nespėja susidoroti su maistu, todėl atsiranda sunkumas, rėmuo ir pasunkėjęs virškinimas.“
Kada reikėtų kreiptis į gydytoją?
R. Blynas pabrėžia, kad į gydytoją vertėtų kreiptis, jei virškinimo sutrikimų simptomai nepraeina arba stiprėja.
„Jeigu simptomai yra rimtesni, nepraeina ar sunkėja – būtina pasirodyti specialistui“, – sako jis.
Pasak vaistininko, ypatingą dėmesį reikia atkreipti, jei išmatose pastebimas kraujas arba išmatos tampa juodos spalvos, taip pat jei atsiranda nuolatinis vėmimas, ilgas viduriavimas, stiprus silpnumas ar karščiavimas.
„Jeigu žmogus suvalgo kažką ir iš karto viskas „išeina atgal“ – yra rizika dehidratuoti. Tokiu atveju reikia vartoti daug skysčių, o simptomams nepraeinant – kreiptis į gydytoją“, – pabrėžia jis.
R. Blynas taip pat įspėja stebėti pakitimus įprastame tuštinimosi ritme.
„Jeigu ilgą laiką tęsiasi vidurių užkietėjimas ar viduriavimas, kartu krenta svoris, pagelsta oda ar akys – tai jau gali būti rimtesnių sutrikimų požymis ir reikėtų nedelsti“, – pataria vaistininkas.
