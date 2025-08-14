Perspėja visus Lietuvos gyventojus: rytoj geriau nenaudokite šių 3 produktų

Apie tai naujienų portalui tv3.lt plačiau pasakoja dietologas Edvardas Grišinas, kuris atskleidžia pagrindines priežastis, kodėl skrandis per numatomus karščius gali „piktintis“, ir pataria, kokių produktų ar įpročių geriau vengti.
Kodėl vasarą sunkiau virškinasi maistas?
Paklaustas, kodėl kai kurie žmonės vasaros metu skundžiasi skrandžio sunkumu ar sutrikusiu virškinimu, dietologas E. Grišinas nurodo kelias pagrindines priežastis. Pirmoji jų – nepakankamas skysčių vartojimas.
„Kadangi yra karšta, tai ir skysčių suvartojimo poreikiai didėja, tačiau jie nedažnai atitinka žmonių elgsenos pokyčius. Labai dažnai žmonės dehidratuoja, dėl dehidratacijos sutrinka ir virškinimas“, – pabrėžia jis.
Anot dietologo, dehidrataciją taip pat paskatina didesnis alkoholio vartojimas. Tai gali būti veiksnys, kodėl po savaitgalio kartais būna sunkiau virškinti tam tikrą maistą, kurį mes valgome kiekvieną dieną.
„Trečias dalykas, mes galime pastebėti, kad vasarą išauga kepto maisto suvartojimas. Kalbame apie viską, kas yra kepama ant žarijų, ant ugnies. Dažniausiai, jeigu žiūrėsime į lietuvių įpročius, yra [valgoma] riebesnė mėsa, kuri yra patiekiama su svogūnais, kurie taip pat yra sunkiau virškinami“, – pabrėžia jis.
Dietologo teigimu, tai gali būti dar viena priežastis, kodėl virškinimo trakto sutrikimai vasarą dažnai paūmėja.
Produktai, apsunkinantys skrandį
Paklaustas, kokie produktai gali apsunkinti skrandį vasarą, dietologas paaiškina, kad dažniausiai vartojami vasaros produktai, kaip daržovės ar arbūzas, nesukelia skrandžio sunkumo. Tačiau problemos gali kilti, kai šie produktai derinami netinkamai.
„Jeigu žmonės valgo didesnį kiekį vaisių, suvalgo jų daugiau, dažnai, pavyzdžiui, pučia pilvą daug arbūzo suvalgius, nes žmonės neapsiriboja kumščio dydžio kiekiu to arbūzo, jie suvalgo daugiau, kas išpučia pilvą“, – sako jis.
Dietologas E. Grišinas taip pat atkreipia dėmesį, kad ne visi žmonės toleruoja laktozę, tačiau vasara praktiškai neįsivaizduojama be šaltibarščių.
„Suvalgius šaltibarščių, kai kuriems žmonėms gali pūsti pilvą ir tai yra gana dažnas reiškinys. Trečias svarbus faktorius – maisto kombinacijos.
Prie keptos mėsos dažnai patiekiami gazuoti gėrimai ar alkoholis, taip pat įvairios mišrainės, kurios yra sunkus maistas, o jų derinys gali apsunkinti virškinimo veiklą“, – aiškina jis.
Pašnekovo teigimu, vasara yra susijusi su gausesniu daržovių ir vaisių derliumi, kurie neapsunkina virškinimo, o jam net padeda.
„Daugiau ieškočiau priežasčių žmonių kultūriniuose įpročiuose, kurie privedė būtent prie tokios savijautos“, – sako jis.
Ar vasarą derėtų keisti mitybą?
Dietologas E. Grišinas teigia, kad sezoniškumas mityboje turi vyrauti, o vasara yra puikus metas gauti tų medžiagų, kurių žiemą gauti nesugebėjome.
„Dažnai girdime skundus, kad žiemą pomidorai yra plastikiniai, o agurkai kaip beisbolo lazdos, vėlgi, jeigu turime šviežią derlių tiek uogų, tiek vaisių, tiek daržovių, būtų nuodėmė tuo nepasinaudoti“, – pabrėžia pašnekovas.
Pasak jo, vasara yra puikus metas sumažinti gyvūninės kilmės produktų suvartojimą – valgyti mažiau mėsos, rinktis salotas su burata ar mocarela, pasirinkti lengvesnį maistą virškinimui ir praplėsti mitybos racioną, nesirenkiant nuolat tik vištienos su grikiais.
„Įmanoma ir reikia tą padaryti, jeigu norime vadovautis sezonine mityba. Kiekvieno žmogaus didžiausias tikslas ir turi būti, kad jis turi valgyti sezoniškai, ne visus metus taip pat, tačiau pagal tai, ką duoda mums gamta“, – pabrėžia specialistas.
Ką derėtų valgyti vasarą?
Dietologas E. Grišinas rekomenduoja vasaros metu vartoti pakankamai skysčių. „Reikėtų gerti bent po vieną stiklinę (300–400 ml) vandens prieš kiekvieną pagrindinį valgymą. Taip pat labai raginu rinktis produktus, turinčius daug vandens, kad su jais gautume ir skysčių.
Pavyzdžiui, agurkas, salotose pridėtas melionas ar arbūzas – jie ne tik pagyvina patiekalus, bet ir padeda hidratuoti organizmą, atstatyti skysčių balansą“, – pabrėžia jis.
Anot pašnekovo, su tokiais produktais mes gauname elektrolitų, todėl tai yra neblogi deriniai, kurie neapsunkina, kartu duoda visas reikiamas medžiagas ir pagerina savijautą.
„Tai keli dalykai, į ką kreipiu dėmesį. Raginu nesirinkti tų vadinamųjų sunkių, kultūriškų patiekalų. Pavyzdžiui, miltiniai patiekalai, bulviniai patiekalai. Tai yra proginis maistas, tačiau neturi būti valgomas kiekvieną dieną.
Jeigu norime būti lengvesni, geriau jaustis, turėti geresnį virškinimą, raginu stengtis pabėgti nuo visų mišrainių ar majonezu gardintų patiekalų, ypač, jeigu yra saulės spinduliai virš mūsų galvų, nes tai yra žala mūsų organizmui ir pačiam maistui, jeigu jis kartais stovi ant šilumos ir šiek tiek genda“, – pabrėžia pašnekovas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!