Šie produktai – tikras auksas žarnynui: ragina vartoti dažniau

Net jei netoleruojate laktozės, galima rasti tinkamų alternatyvų, tačiau prieš tai rekomenduojama pasitarti su gastroenterologu.
Rekomendacija gerti kefyrą žarnyno veiklai gerinti yra pagrįsta. Tyrimai rodo, kad pieno produktai gali pakeisti mikrobiotos sudėtį, kaip pažymima žurnale „Frontiers“.
Raugintų pieno produktų nauda virškinimo sistemai
Vieno tyrimo metu nustatyta, kad vartojant jogurtą sumažėjo mikroorganizmo Bacteroides fragilis skaičius.
Ši bakterija, natūrali storosios žarnos mikrofloros gyventoja, esant per dideliam jos kiekiui gali sukelti dujų ir infekcinių ligų, tokių kaip opinis kolitas ir peritonitas, atsiradimą.
Kitais tyrimais įrodyta, kad pienas, jogurtas ir kefyras padeda padidinti laktobacilų ir bifidobakterijų – probiotikų, kurie gerina virškinimą, kontroliuoja uždegimus ir palaiko imunitetą, – kiekį. Kazeinas ir išrūgų baltymai, esantys pieno produktuose, neturi įtakos mikrofloros sudėčiai.
Naujausi Ispanijos mokslininkų tyrimai patvirtino teigiamą jogurto poveikį mikrobiotai. Atlikus raugintų pieno produktų, įskaitant jogurtą ir sūrį, tyrimą, kuriame dalyvavo 130 sveikų suaugusiųjų, nustatyta, kad tiek natūralus, tiek saldintas jogurtas turėjo teigiamą poveikį.
Ką daryti esant alergijai ar netoleravimui?
Rūgštūs pieno produktai iš tiesų yra naudingi virškinimui, o įprastas karvės pienas gali neigiamai paveikti virškinimo traktą.
Neseniai atlikto tyrimo metu nustatyta, kad lėtiniu vidurių užkietėjimu sergantiems vaikams karvės pienas gali sulėtinti žarnyno peristaltiką ir pabloginti būklę.
Taip atsitinka dėl padidėjusio jautrumo pieno baltymams, vadinamosios alergijos karvės pieno baltymams (CMPA), kuri yra dažna vaikams.
Kita priežastis, dėl kurios pieno produktai dažnai išbraukiami iš mitybos, yra laktozės netoleravimas. Šiuo atveju asmuo neturi pakankamai fermento laktazės, dėl kurio sunku virškinti pieno cukrų.
Esant tokiai situacijai, pieno tikrai verta vengti, tačiau rauginti pieno produktai gali palengvinti simptomus, nes juose yra mažiau laktozės.
Įvairių šalių mokslininkai nustatė, kad rauginto pieno produktuose esantys probiotikai ir prebiotikai gali sumažinti viduriavimą, vidurių pūtimą ir kitas laktozės netoleravimo apraiškas.
Šaltinis: cursorinfo.co.il
