TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Pieno produktų kainos pasaulyje krenta trečią kartą iš eilės

2025-09-25 13:51 / šaltinis: ELTA
2025-09-25 13:51

Pasaulines pieno produktų kainas rodantis „Global Dairy Trade“ (GDT) indeksas trečią kartą iš eilės fiksavo nuosmukį. Praėjusią savaitę vykusiame aukcione jis krito 0,8 proc., pasiekdamas žemiausią lygį nuo 2024 m. spalio.

Pienas BNS Foto

1

Skelbiama, kad labiausiai atpigo mocarelos sūris – jo kaina smuko 9,6 proc. Tuo metu bevandenių pieno riebalų kainos sumažėjo 1,5 proc., sviesto ir nenugriebto pieno miltelių – po 0,8 proc., o nugriebto pieno miltelių – 0,3 proc.

Vienintelis produktas, kurio kaina augo, buvo čederio sūris – jo indeksas pakilo 2,2 proc.

GDT aukcionai vyksta kas dvi savaites ir laikomi vienu svarbiausių pasaulinių pieno produktų kainų rodiklių, darančių įtaką prekybai visame pasaulyje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

