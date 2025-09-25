Pieno produktų kainos pasaulyje krenta trečią kartą iš eilės

Skelbiama, kad labiausiai atpigo mocarelos sūris – jo kaina smuko 9,6 proc. Tuo metu bevandenių pieno riebalų kainos sumažėjo 1,5 proc., sviesto ir nenugriebto pieno miltelių – po 0,8 proc., o nugriebto pieno miltelių – 0,3 proc.
Vienintelis produktas, kurio kaina augo, buvo čederio sūris – jo indeksas pakilo 2,2 proc.
GDT aukcionai vyksta kas dvi savaites ir laikomi vienu svarbiausių pasaulinių pieno produktų kainų rodiklių, darančių įtaką prekybai visame pasaulyje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!