TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Masiniai sutrikimai visame pasaulyje: neveikia ir didelė dalis naujienų portalų

2025-11-18 13:52 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-18 13:52

Visame pasaulyje sutriko „Cloudflare“ veikla – galimai dėl didelio masto DDoS atakos prieš vieną iš bendrovės partnerių. Kol kas priežastys yra tiriamos, tačiau su įvairaus masto sutrikimais susidūrė daug tinklapių pasaulyje, įskaitant ir Lietuvos naujienų portalus.

Dideli sutrikimai visame pasaulyje: neveikia ir didelė dalis naujienų portalų (nuotr. gamintojo)

„Cloudflare“ savo „problemų registro puslapyje“ skelbia, kad problema yra žinoma, ją bandoma išspręsti.

„Tiriama – „Cloudflare“ žino apie problemą, kuri gali turėti įtakos keliems klientams, ir ją tiria. Daugiau informacijos bus pateikta, kai tik bus gauta“, – rašoma pranešime.

Tinklapių veiklą visame pasaulyje stebinti „Down Detector“ pastarąją valandą taip pat fiksuoja daugybinius vartotojų skundus visame pasaulyje.

Daugelis pasaulinio lygio svetainių, įskaitant X, Spotify, ChatGPT ir kitas, neatsidaro. Sutrikimai pastebimi Lietuvos naujienų portalų veikloje, taip pat Ukrainoje, Lenkijoje.

„Cloudflare“ yra didžiausia tarpininkavimo įmonė, teikianti turinio pristatymo ir debesijos interneto saugumo paslaugas.

Sutrikęs
Sutrikęs
2025-11-18 14:00
Žinių portalai sutriko, tačiau reklaminių brukalų kišimas į akis TV3 niekaip nesumažėjo. Parsidavėliai
Atsakyti
cxvcxbbxv
cxvcxbbxv
2025-11-18 14:14
Atjungia intraneta ir viskam pzdc pareina: nuo energetikos iki planuojamu skaitmeniniu ID. Kaip saunu visa gyvenima sukisti i telefona kur bent kada gali buti istrintas, nuchakintas, sekamas. Pirmyn i sviesu rytoju, draugai:)))))
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
