Masiniai sutrikimai visame pasaulyje: neveikia ir didelė dalis naujienų portalų

„Cloudflare“ savo „problemų registro puslapyje“ skelbia, kad problema yra žinoma, ją bandoma išspręsti.
„Tiriama – „Cloudflare“ žino apie problemą, kuri gali turėti įtakos keliems klientams, ir ją tiria. Daugiau informacijos bus pateikta, kai tik bus gauta“, – rašoma pranešime.
Tinklapių veiklą visame pasaulyje stebinti „Down Detector“ pastarąją valandą taip pat fiksuoja daugybinius vartotojų skundus visame pasaulyje.
Daugelis pasaulinio lygio svetainių, įskaitant X, Spotify, ChatGPT ir kitas, neatsidaro. Sutrikimai pastebimi Lietuvos naujienų portalų veikloje, taip pat Ukrainoje, Lenkijoje.
„Cloudflare“ yra didžiausia tarpininkavimo įmonė, teikianti turinio pristatymo ir debesijos interneto saugumo paslaugas.
